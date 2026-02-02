TL Roadshow 2026

En un momento en el que el turismo global replantea sus prioridades, TL Portfolio vuelve a México con su Roadshow 2026, una serie de encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que proponen una lectura distinta del viaje: más lenta, más consciente y profundamente conectada con el lugar.

Inspirado en la mirada de Frida Kahlo y Diego Rivera —dos figuras que entendieron el viajar como una forma de observación, diálogo cultural y construcción de identidad—, el roadshow se consolida como un espacio de encuentro y reflexión donde se exploran tendencias clave del viaje contemporáneo —como el slow travel, la hospitalidad con propósito y la conexión con el territorio— desde una mirada cultural y curada.

Desde esta perspectiva, TL Portfolio presentó una curaduría de marcas internacionales que representan distintas formas de habitar el mundo. Espacios donde el tiempo se desacelera y la experiencia se construye desde los detalles: el ritual, el paisaje, la arquitectura y la relación con la comunidad local.

Ejemplos varios, como el de Azumi Setoda, en Japón, que reflejan esta filosofía a través de una hospitalidad basada en la calma, la simplicidad y el respeto por el entorno; mientras que propuestas de viaje a África y Asia, diseñadas por especialistas como Journey Beyond, Far & Beyond y Entourage, ponen el foco en experiencias transformadoras que privilegian la inmersión cultural sobre el itinerario acelerado.

En el ámbito urbano, la narrativa se traduce en destinos que entienden la ciudad como parte esencial de la experiencia. EAST Miami, Estados Unidos, reinterpreta el ritmo contemporáneo de Brickell desde la energía creativa y multicultural, mientras que propiedades icónicas como Lotte New York Palace y Maybourne Hotels demuestran cómo la historia, la arquitectura y el servicio pueden ofrecer refugio e intimidad incluso en los entornos más vibrantes.

El recorrido se completa con propuestas que redefinen el lujo desde el movimiento y la naturaleza: desde el viaje concebido a la medida, como lo plantea Drivania, hasta proyectos inmersivos como Zafiro by Jungle Experience, en Perú, donde el paisaje se convierte en protagonista y el destino se vive desde una conexión profunda con el entorno.

Con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, TL Portfolio ha desarrollado una mirada experta sobre cómo evolucionan los viajes de alto valor, entendiendo los cambios en las motivaciones del viajero y la manera en que los destinos se posicionan hoy a través de identidad, contexto y experiencia.

El TL Roadshow 2026 reafirmó esta visión: un espacio donde el viaje se piensa desde el arte, la emoción y el contexto cultural, y donde el verdadero lujo reside en mirar con atención, moverse con intención y elegir experiencias que dejen huella.