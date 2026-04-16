Conagra Brands invierte 550 millones de pesos en Guanajuato

Conagra Brands México anuncia una inversión de 550 millones de pesos para expandir su planta de producción en Irapuato, Guanajuato. Con esto, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento en el país y su capacidad operativa. El proyecto de expansión también forma parte de una visión a largo plazo enfocada en fortalecer la operación en México y responder a las nuevas tendencias de las y los consumidores.

La inversión permite la ampliación de líneas de producción, particularmente en tecnologías de envasado, optimizando procesos y aumentando la capacidad para atender la creciente demanda del mercado. Asimismo, el proyecto contempla una contribución significativa al desarrollo económico de la región del Bajío.

“México es un mercado clave para Conagra Brands y esta inversión reafirma nuestra confianza en el país y en su talento. La expansión de nuestra planta en Irapuato no solamente fortalece nuestras capacidades productivas, sino que también refleja nuestro compromiso a largo plazo con el crecimiento sostenible, la innovación y el desarrollo del sector alimentario en México”, expresó Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México.

Actualmente, la ompañía actualmente cuenta con más de 800 colaboradoras y colaboradores en el país, lo que refleja su sólida presencia y compromiso con el empleo formal.

La planta en Irapuato es un pilar estratégico para la compañía. Inaugurada en 1962 y adquirida por Conagra en el año 2000, está ubicada en una zona clave del Bajío con acceso a importantes materias primas como maíz, papa y zanahoria. Desde esta instalación se producen marcas icónicas como ACT II, Del Monte y Hunt’s, y en ella se genera el 94% del volumen total de ventas de la compañía en México.

“Estamos muy orgullosos de seguir impulsando el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de nuestra cadena de valor en el país. Nuestro objetivo es continuar creciendo de la mano con las comunidades en las que operamos y seguir elevando nuestros estándares de producción y sustentabilidad”, añadió Cavia.

Esta planta de producción de Conagra también destaca por sus prácticas ambientales y sociales. Desde 2015, ha tratado más de 3.1 millones de m³ de agua residual, además de reciclar y reutilizar más del 95% de sus residuos. Además, cuenta con certificaciones como Empresa Socialmente Responsable (ESR) desde el año 2013, SQF, Kosher y RSPO, así como diversos reconocimientos por parte del gobierno del estado de Guanajuato en materia de sustentabilidad, responsabilidad social y mérito laboral.