Transformando el futuro

Transforming the Future, el programa social de Universal Assistance, que impulsa el desarrollo de destinos turísticos sostenibles con foco en la igualdad social, inició su segunda etapa con el objetivo de beneficiar a más de 100 mil jóvenes en Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil, Panamá y Uruguay durante los próximos tres años.

La iniciativa, que en su primera fase impactó a más de 35 mil personas, busca empoderar a jóvenes de entre 17 y 35 años de comunidades vulnerables mediante programas de formación para el primer empleo en turismo, desarrollo de emprendimientos, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y empleabilidad, así como cursos gratuitos en tecnología, entre otras herramientas orientadas al desarrollo sostenible.

El proyecto se lleva adelante gracias al trabajo conjunto entre Z Zurich Foundation, Universal Assistance, Fundación Plan21 y organizaciones sociales locales.

“Desde Universal Assistance estamos muy contentos con dar inicio a la segunda etapa del programa, la primera demostró que el trabajo articulado con Z Zurich Foundation y nuestros aliados estratégicos genera resultados concretos. Ese impacto positivo nos impulsó a escalar nuestro programa y redoblar el compromiso con los jóvenes fortaleciendo su rol como agentes del cambio”, explicó Diana Olivares, Country Manager de Universal Assistance México.

La convocatoria se abrirá de manera escalonada en cada país y la inscripción se realizará a través de las organizaciones aliadas en cada territorio.