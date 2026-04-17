Inspirada en hechos reales, El secreto de ultramar reconstruye el viaje de María Pérez Coronel, mujer sevillana que en 1531 cruza el Atlántico rumbo a la naciente Ciudad de México, en busca de un nuevo comienzo.

BBVA México, a través de su área de Fomento Cultural, en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), se suma a la presentación de esta novela histórica (Ediciones Espuela de Plata, 2025), del historiador y escritor Lucas Montojo Sánchez. Basada en años de rigurosa investigación en archivos de España y México, es una propuesta que entreteje rigor histórico y sensibilidad literaria para dar luz a una historia largamente relegada: la presencia y el papel de las mujeres españolas en la construcción de la Nueva España, tras la conquista de México-Tenochtitlan.

A través de su mirada íntima, crítica y profundamente humana, la obra explora la complejidad de una sociedad en formación: las tensiones culturales del encuentro de dos mundos, las desigualdades de género y los procesos de adaptación que definieron el rostro del virreinato. Lejos de ser figuras marginales, las mujeres que viajaron al Nuevo Mundo participaron activamente en la configuración social, cultural y simbólica de la Nueva España, desmontando mitos historiográficos y abriendo el debate sobre identidad, memoria y libertad.

En la prestación de la novela, Roberta Lajous, investigadora de El Colegio de México y diplomática, subrayó el doble valor de la obra, como una investigación histórica sólida con una construcción literaria cuidada, además de recalcar su aporte al recrea el día a día de la Ciudad de México en 1531 y al explicar la complejidad de una sociedad multirracial (indígenas, españoles, africanos).

Por su parte el historiador y rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), Rafael Tovar y López Portillo, destacó que la novela permite releer la historia novohispana desde una perspectiva contemporánea, especialmente de género. Indicó que la obra de Montojo Sánchez funciona como puente entre investigación histórica y divulgación accesible que no renuncia al rigor académico, pero apuesta por una narración ágil y accesible. “Es un libro maravillosamente investigado, con una pluma ágil y fresca que pone a las mujeres como protagonistas de nuestra historia”, enfatizó.

Para Montojo su obra surge del interés por llevar la investigación histórica más allá del ámbito académico. “La novela es un género muy bueno para difundir la historia”, afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de traducir el conocimiento especializado en relatos capaces de conectar con públicos más amplios.

Desde hace más de tres décadas, Fomento Cultural de BBVA México se ha consolidado como un importante impulsor del arte y la cultura. Como parte de su estrategia global, promueve activamente la inclusión y diversidad a través de la preservación y difusión del patrimonio mexicano, publicaciones emblemáticas, exposiciones itinerantes, programas de inclusión cultural y el apoyo a diversas expresiones artísticas, incluyendo la cinematografía y la literatura.