En un momento crucial para el sector inmobiliario nacional, el foro “Los Nuevos Retos de la Vivienda” se consolidó como el epicentro del análisis sobre el futuro del desarrollo habitacional en el país. Realizado en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en el marco del 35 aniversario de Industrias Novaceramic, el evento no solo celebró más de tres décadas de trayectoria de la empresa líder en ladrillo estructural, sino que trazó una hoja de ruta clara: la vivienda en México debe dejar de medirse por unidades construidas para evaluarse por el bienestar que genera en las familias.

Calidad y Desempeño: El Corazón de la Estructura.

El foro inició con el análisis de los Criterios Técnicos en el Diseño y Construcción de Vivienda. Expertos como Sebastián Serrano Vega, director general de SIPSA Ingenieros; Gerardo Osio, director general de AMEBI, y Armando Gallegos, presidente de ANCOSE, así como Juan Carmona, director General de JC Arquitectura, debatieron sobre la necesidad de materiales que superen los estándares de desempeño técnico y durabilidad. Durante esta mesa, se posicionó a la cerámica estructural como el material de referencia para quienes buscan no solo cumplir con la normativa, sino superar los estándares de desempeño técnico que la realidad sísmica y climática de México exige.

Posteriormente, la discusión sobre las Nuevas Demandas Habitacionales integró la visión de la sociedad civil y organismos de innovación. Este bloque fue moderado por Angélica Lastra Ordorica, directora general de Industrias Novaceramic, y presentado por Circe Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la SEDATU. La mesa de debate contó con la participación de Melva Y. Flores, directora asociada y responsable del Laboratorio del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda México (Hábitat para la Humanidad); Rubén Cors, director de operaciones de COMVIVE; Carmen Contreras, directora y fundadora de Ciudad de Cuidados. y Martha Laura Peña Ordóñez, de la coordinación de Relaciones Institucionales y Alianzas en ONU-Habitat Mesoamérica. En este espacio se subrayó que la durabilidad de los materiales es directamente proporcional a la solidez del patrimonio y al bienestar social.

Los Materiales como Eje de la Política Pública.

Uno de los momentos más destacados fue el análisis de la Importancia de los Materiales en la Política de Vivienda. Con la ponencia de Gilberto Méndez Pineda, director comercial de Industrias Novaceramic, y la participación de Fernando Gómez del Cano, gerente comercial de Novaceramic, así como líderes de empresas como Roberto González Núñez, coordinador comercial de Calidra; Rosario Gutiérrez Morales, gerente de diseño y desarrollo de Mexlam, y Adalberto Martínez, director de Unidad de Negocios de Tatsa, se enfatizó que el ahorro en la construcción no puede comprometer la calidad de vida a largo plazo.

El Manifiesto y la Política Pública

La última ponencia El papel de las políticas públicas en la reducción del déficit habitacional, fue presentada por Alfredo Martínez Alonso, CEO de Grupo Resnova, y Cirse Díaz Duarte de SEDATU, quien presentó los pilares del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030(Coordinación Interinstitucional, Reducción del Déficit Habitacional, Armonización Normativa y Ordenamiento Territorial Justo y Sostenible), cuyo objetivo central es garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada, promoviendo la justicia social y la prosperidad compartida, para garantizar que el crecimiento de las ciudades sea ordenado, sostenible y centrado en las necesidades de las familias.

Para cerrar la jornada, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, presentó un decálogo realizado por Novaceramic que promete transformar la narrativa del sector: el manifiesto El Bienestar Empieza en Casa. Este documento sostiene que la vivienda es el lugar donde transcurre la vida diaria y se construye el patrimonio por décadas, por lo que debe priorizar el confort térmico, la seguridad estructural y la capacidad de generar plusvalía.