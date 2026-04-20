Jalisco, referente del deporte de acción

Con el objetivo de consolidar a Jalisco como referente internacional y fortalecer su posicionamiento en el turismo de aventura, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, anunció la realización de dos de las exhibiciones de habilidad atlética más emocionantes de la actualidad: el Puerto Vallarta Downhill & Freestyle y la Tapalpa Airlines World Cup 2026.

Bajo una narrativa que une la adrenalina del océano con la mística de la montaña, la entidad reafirma su liderazgo en la organización de eventos de gran impacto, y hace de mayo el mes de mayor proyección para el turismo deportivo en México.

La travesía comenzará el 1 y 2 de mayo en el centro histórico y el malecón de Puerto Vallarta. El puerto se transformará en un circuito urbano de alta complejidad técnica donde 40 ciclistas profesionales de 12 países pondrán a prueba sus reflejos en rutas que integran callejones estrechos y saltos que desafían la gravedad.

El 16 de mayo, la emoción se trasladará al Pueblo Mágico de Tapalpa con la Tapalpa Airlines World Cup 2026. Esta exhibición, que forma parte del campeonato mundial de la especialidad, reunirá a los 20 mejores exponentes internacionales de slackline, contando con el mejor representante nacional de la modalidad, Adaír Sánchez.

Para garantizar la tranquilidad de atletas y visitantes, el estado asume el Plan Kukulkán, un modelo de seguridad integral que incluye más de 99 mil efectivos, monitoreo con 33 drones de largo alcance y el uso de 3 mil 240 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial en puntos clave del recorrido.