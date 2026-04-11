Humedales artificiales en comunidades rurales

En medio de la crisis climática y el creciente estrés hídrico que enfrenta México, los humedales han cobrado relevancia como una solución eficaz para la gestión del agua. Más allá de su valor ecológico, hoy se posicionan como una alternativa estratégica dentro de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), al ofrecer beneficios ambientales y funcionales tanto en zonas rurales como urbanas.

Los humedales artificiales son sistemas de depuración de aguas residuales diseñados por el ser humano, que replican los procesos naturales de humedales marinos y lacustres. A través del uso de plantas, suelo y microorganismos, estos sistemas permiten limpiar el agua de manera eficiente, sin necesidad de químicos agresivos, aprovechando procesos como la bioacumulación para la eliminación de contaminantes, incluidos metales pesados.

En este contexto, Nación Verde, en colaboración con el equipo de Restaura, ha impulsado el desarrollo de estos sistemas en distintos puntos del país. Proyectos como el Humedal Marquesa destacan como ejemplos de infraestructura verde aplicada, donde se integran soluciones de tratamiento de agua con restauración ecológica y regeneración del paisaje.

Su implementación representa una evolución en la gestión hídrica, al operar bajo principios ecológicos que restauran procesos naturales. Además de tratar el agua, estos sistemas funcionan como filtros que eliminan materia orgánica, nitrógeno y fósforo, al tiempo que convierten espacios degradados en hábitats activos que favorecen la presencia de polinizadores y aves migratorias.

En regiones áridas, los humedales artificiales abren la posibilidad de generar nuevos corredores biológicos, fortaleciendo la biodiversidad local. De igual forma, contribuyen a regular la temperatura y mitigar el efecto de isla de calor en zonas urbanas e industriales, además de facilitar la infiltración de agua al subsuelo, favoreciendo la recarga de acuíferos.

Otro de sus beneficios clave es su aporte a la economía circular. El agua tratada puede reutilizarse en actividades como el riego agrícola, el mantenimiento de áreas verdes o procesos industriales, lo que permite reducir la presión sobre las fuentes de agua potable.

Especialistas coinciden en que comprender las ciudades y territorios como sistemas vivos es clave para enfrentar los retos actuales. Bajo esta visión, los humedales artificiales se consolidan como una alternativa viable para construir entornos más resilientes, eficientes y sostenibles.

Ante un escenario donde la disponibilidad de agua es cada vez más limitada, la implementación de este tipo de infraestructura representa una acción estratégica para garantizar el acceso y la gestión responsable del recurso hídrico en el futuro.