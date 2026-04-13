La lucha libre en México trasciende el cuadrilátero. Es el latido de la pasión y ese hilo invisible que ha unido a familias enteras por generaciones.

Considerada en todo el mundo como parte de la identidad del mexicano, esta disciplina es mucho más que un deporte: es un ritual de máscaras, sudor y gloria. Honrando este legado, la editorial RBA, en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), presenta el libro Leyendas de la Lucha Libre, colección documental que rescata la memoria de las luchas, en las que se puso en juego el orgullo y se forjaron leyendas.

Bajo la guía de Christian Cymet, especialista en lucha libre mexicana y considerado el mayor coleccionista de máscaras de luchadores, estos libros sumergen a los lectores en una travesía épica mediante relatos trepidantes, secretos revelados de cada lucha y fotografías legendarias de aquellos duelos que no fueron capturados en video.

A través de sus páginas, chicos y grandes se trasladarán a distintas épocas para conocer más a profundidad a esos héroes de carne y hueso que, desde hace más de 90 años, han forjado su leyenda en el pancracio:

Encuentros inolvidables. Desde el legendario enfrentamiento entre Santo y Black Shadow en 1952, hasta batallas icónicas como Atlantis vs. Villano III, y Rayo de Jalisco Jr. vs Cien Caras.

Homenaje a los ídolos. Tributo a figuras inmortales como Mil Máscaras, Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Cavernario Galindo, Konnan y muchos más.

El primer libro de la colección, dedicado a la lucha entre Místico y Black Warrior (2006), ya está disponible a un precio promocional de 69 pesos. La segunda entrega, centrada en el duelo Rayo de Jalisco Jr. vs Cien Caras, estará disponible 14 días después del lanzamiento a un precio de 219.90 pesos. El resto de la colección mantendrá una periodicidad catorcenal en puntos de venta como puestos de periódicos.

“En RBA creamos para inspirar. Tras 35 años liderando el mercado de coleccionables en 13 idiomas, presentamos una obra que combina nuestra experiencia en contenidos de alta calidad con el vibrante legado del pancracio. Leyendas de la Lucha Libre es el resultado de un enfoque que une el rigor histórico con el corazón de la cultura mexicana, diseñado para cautivar tanto al coleccionista experto como a las nuevas generaciones”, comparte Adolfo Rodríguez, director general de RBA México.

Los luchadores: Atlantis, Felino y Marcela, estuvieron presentes en el lanzamiento oficial, y concordaron que estos libros se convertirán en un acervo invaluable para mantener viva a la lucha libre mexicana.

Con esta colección de 60 libros, RBA y el CMLL invitan a todos los aficionados a “subir al cuadrilátero” y preservar la memoria de los momentos más memorables de nuestra gran pasión y orgullo nacional.