El poder de la Vitamina C

En el mundo de la belleza, la vitamina C se ha convertido en uno de los ingredientes más populares. Sérums, tratamientos dermatológicos y productos de skincare la utilizan por su capacidad para iluminar la piel y combatir los signos del envejecimiento. Sin embargo, cada vez más especialistas coinciden en algo: la piel no solo se cuida por fuera, también se nutre desde adentro.

La nutrición juega un papel clave en la salud de la piel, el sistema inmune y el funcionamiento del organismo. En este contexto, Ami Fitness presenta su nuevo sabor Mandarina Naranja, una opción refrescante inspirada en los cítricos naturales que permite integrar el consumo de vitamina C dentro de una rutina diaria de bienestar.

De acuerdo con el nutriólogo Sosa Jhons, especialista en nutrición funcional y deportiva, la vitamina C es uno de los micronutrientes más importantes para el cuerpo, ya que participa en múltiples procesos metabólicos que impactan tanto en la salud como en la apariencia física. “La vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a combatir el estrés oxidativo, estimula la producción natural de colágeno y fortalece el sistema inmunológico. Cuando se consume de forma adecuada, no solo contribuye al bienestar interno, también se refleja en la piel, el cabello y la energía del cuerpo.

Más allá de su popularidad en el mundo de la belleza, la vitamina C tiene efectos que muchas personas desconocen. Aquí cinco datos sobre este poderoso nutriente:

Es clave para producir colágeno. El colágeno es la proteína responsable de la firmeza y elasticidad de la piel. Sin vitamina C el cuerpo no puede sintetizarlo correctamente, por lo que su consumo es fundamental para mantener una piel saludable.

Protege a las células del envejecimiento prematuro. La vitamina C actúa como un antioxidante que neutraliza los radicales libres generados por factores como la contaminación, el estrés o la exposición solar.

Fortalece el sistema inmunológico. Participa en la producción y funcionamiento de células que ayudan al cuerpo a defenderse frente a virus e infecciones.

Mejora la absorción de hierro. Este nutriente ayuda al organismo a absorber mejor el hierro de origen vegetal, lo que contribuye a mantener niveles adecuados de energía.

Puede favorecer la recuperación del cuerpo después del ejercicio. Gracias a su efecto antioxidante, ayuda a reducir el daño celular provocado por el esfuerzo físico intenso, algo especialmente relevante para personas con estilos de vida activos.

Inspirado en estos beneficios, la marca lanza su nuevo sabor Mandarina Naranja, propuesta refrescante pensada para quienes buscan integrar hábitos saludables en su día a día sin complicaciones.