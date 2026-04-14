Cocina ultra premium

En el marco de InnoFest 2026 LATAM, evento donde LG Electronics presentó sus innovaciones más recientes para la región, la marca dio a conocer una de sus propuestas más exclusivas dentro del portafolio de cocina: su línea ultra premium SKS, pensada para quienes buscan algo mucho más personalizado en su hogar y llevar su cocina a otro nivel.

Hoy en día, los espacios ya no se diseñan de forma estándar. Cada vez es más común que las personas quieran que su casa refleje su estilo, y la cocina no es la excepción. Allí es donde entra SKS, una línea que se adapta completamente a lo que cada usuario necesita, desde el diseño hasta la funcionalidad.

Durante InnoFest, LG mostró cómo esta línea no sólo se enfoca en tecnología, sino tambien en integrarse de forma natural con el espacio. Los electrodomésticos están pensados para empotrarse y formar parte del diseño de la cocina, ya que son panelables, manteniendo una estética limpia, minimalista y muy alineada con proyectos de arquitectura e interiorismo de alto nivel.

Uno de los puntos más interesantes es cómo la tecnología deja de ser complicada para el usuario. En lugar de que las personas tengan que adaptarse a los equipos, aquí pasa lo contrario, los productos aprenden de los hábitos y facilitan tareas del día a día, especialmente de la cocina gracias a sus funciones de IA y la plataforma ThinQ que se encuentran en todos los dispositivos de LG.

Dentro del portafolio presentado, destacan soluciones como refrigeradores con ajustes de temperatura independientes, que permiten cambiar entre modos según lo que se necesite en el momento. También se mostró la cava de vinos con tecnología Wine Cave, diseñada para cuidar vinos finos al minimizar vibraciones y mantener una temperatura estable.

Además, SKS no funciona de manera aislada, ya que forma parte del ecosistema inteligente de la marca a través de ThinQ, lo que permite controlar y monitorear los equipos desde una misma plataforma haciendo la experiencia mucho más completa.

Más alla de los productos lo que LG propone es una nueva forma de entender el lujo. Ya no se trata solo de acabados o materiales ultrapremium, sino de tener una experiencia más personalizada, donde la tecnología realmente se adapta al estilo de vida de cada persona.