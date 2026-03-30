Grupo Tramontina abrirá su primer fábrica en México

Grupo Tramontina anunció un plan de inversión superior a 500 millones de pesos en México para el periodo 2025–2027, como parte de una estrategia para fortalecer su presencia en uno de los mercados más relevantes para la compañía en América.

Como parte de esta expansión, la empresa inauguró el 18 de marzo de 2026 su primera fábrica en México, ubicada en Lerma, Estado de México, dedicada a la producción de artículos de aluminio como sartenes y ollas, particularmente productos con recubrimiento antiadherente diseñados para atender la demanda del mercado mexicano.

La nueva instalación, permitirá fortalecer la producción local, optimizar los costos de manufactura y distribución, y ofrecer un portafolio aún más relevante para los consumidores. Reconocida por su catálogo de más de 22 mil productos, Tramontina concentrará en esta planta parte de su producción estratégica para fortalecer su presencia en México y en el mercado norteamericano.

El plan de inversión también contempla el desarrollo de un Centro Logístico de 30 mil metros cuadrados en el Estado de México, que permitirá optimizar la distribución en el país y la región. A ello se suma la ampliación de las oficinas corporativas en la Ciudad de México y la apertura de dos nuevos showrooms Hospitality, uno en la capital del país y otro en Monterrey.

La planta, que producirá alrededor de 100 mil piezas diarias incorporará tecnologías avanzadas de automatización, robótica y soluciones de Industria 4.0, incluyendo sistemas de monitoreo en tiempo real, análisis de datos para optimizar la producción y esquemas de mantenimiento predictivo. Además, operará bajo estrictos protocolos de control de calidad y auditorías internas y externas que garantizarán que cada producto fabricado en México mantenga los estándares globales de la marca.

La nueva operación también contribuirá a la generación de empleo en la región, con la creación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, priorizando la contratación de talento local.

La producción local permitirá a Tramontina reducir tiempos y costos de transporte asociados con la importación desde Brasil, fortaleciendo una cadena de suministro más ágil para abastecer a distribuidores y clientes en México, Estados Unidos y Canadá.

Con esta inversión, la compañía busca consolidar su crecimiento en México y posicionar la nueva planta como un centro estratégico para la innovación y el desarrollo de nuevos productos en Norteamérica, desde donde podrá probar procesos de manufactura, responder con mayor rapidez a las tendencias del mercado y continuar expandiendo su presencia en el continente.

Fundada en 1911 en Brasil, con presencia en 120 países y respaldada por una trayectoria de innovación y calidad, Tramontina ofrece más de 22 mil productos globalmente que abarcan desde utensilios y equipos de cocina hasta herramientas agrícolas, muebles y vehículos utilitarios.