Taco de Chocolate

El próximo 31 de marzo se celebra el Día del Taco, y este ícono de la gastronomía mexicana encuentra una nueva expresión en el mundo dulce. En esta ocasión, el chocolate se posiciona como el gran protagonista, capaz de transformar recetas tradicionales en propuestas irresistibles.

El taco, emblema indiscutible de la cultura gastronómica mexicana, también se abre paso en el universo del cacao. Desde tortillas con notas de chocolate hasta versiones dulces rellenas de fruta fresca, crema batida y chocolate derretido, este formato demuestra su versatilidad al cruzar la frontera de lo salado sin perder su esencia. El resultado son propuestas híbridas que conectan con la nostalgia, pero también con las tendencias actuales.

En medio de esta ola de innovación culinaria, marcas como Sicao destacan el potencial del cacao en la cocina contemporánea. Su portafolio incluye chocolates reales y sucedáneos en distintas presentaciones —monedas, chispas, bastones y granillo— así como variedades que van desde chocolate blanco (30.5%), con leche (28.5%), semiamargo (52%) y amargo (52% y 70%), hasta una versión sin azúcar (57%). Opciones ideales para crear tacos dulces y reinterpretar recetas con gran sabor y calidad.

“El chocolate es uno de los ingredientes más versátiles en la cocina actual. Hoy vemos cómo va más allá del postre para integrarse en propuestas creativas como los tacos dulces, donde el balance entre intensidad, textura y porcentaje de cacao es clave. Trabajar con diferentes porcentajes de chocolate permite crear experiencias sensoriales que llevan las recetas tradicionales a otro nivel”, comparte Maricarmen Guerra, Head Chef en Chocolate Academy Mexico.

Más allá del placer, el chocolate también responde a las nuevas tendencias de consumo. Opciones con mayor contenido de cacao, menos azúcar o alternativas plant-based amplían la oferta para quienes buscan equilibrio sin sacrificar sabor. Esto se refleja en el aumento de búsquedas como “recetas fáciles con chocolate” o “tacos dulces originales”, especialmente en fechas clave.

En este panorama, el chocolate reafirma su papel como mucho más que un ingrediente dulce: es una herramienta creativa que reinventa recetas icónicas y genera conversación en el entorno digital. Así, el cacao demuestra que la tradición puede evolucionar con un toque audaz, innovador y delicioso.