Zona Creativa y la experiencia colectiva

Más de mil 200 personas participaron en Zona Creativa, encuentro realizado el pasado 21 de marzo en el Centro de Artes Vivas, en Coyoacán, Ciudad de México, que reunió a distintas comunidades en torno a la creación artística y la experimentación colectiva.

Lejos de presentarse como un escaparate de talento emergente, Zona Creativa apostó por algo más relevante: conectar comunidades ya existentes que hoy marcan tendencia en distintas disciplinas, ofreciéndoles por primera vez un espacio físico para coincidir, colaborar y crear.

El evento contó con la participación de más de 20 talleristas y creadores de contenido enfocados en el mundo de la creatividad, quienes guiaron distintas experiencias a lo largo del día. Entre ellos destacaron Natalia Artwork, Mauricio Castillo —actor y artista—, con su taller “Pintar sin miedo”, y Espuma Marina, quien impartió una sesión de acuarela inspirada en arrecifes.

A diferencia de otros formatos centrados en exhibición, la propuesta se enfocó en la participación de los asistentes, quienes desarrollaron piezas propias a través de ejercicios prácticos, como la intervención de una mascada, exploración de óleo y técnicas de acuarela.

El encuentro también reunió a ocho marcas aliadas —Comex, Pinterest, Cricut, Roel, Lara Oliver Abogados, Universidad Anáhuac, Sognare y Coyoacán— que se integraron a la dinámica a través de experiencias dentro del evento.

Zona Creativa es una iniciativa de Valentina y Sofía Ferraez, cofundadoras del proyecto y creadoras del Taller Cordelia y Cordelia Media, desarrollada de la mano de FCO Group, una Action Media Company especializada en generar experiencias con impacto cultural y social, responsable también de plataformas como La Comida de los 300 Líderes Más Influyentes de México y los Eliot Awards.