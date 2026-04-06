En una industria donde la creatividad y la técnica son fundamentales para el desarrollo de nuevos proyectos, Textiles Lafayette impulsa el crecimiento de emprendedores a través de Hilando Empresa, programa que brinda capacitación, acompañamiento estratégico y capital semilla para fortalecer a los confeccionistas y transformar pequeñas y medianas empresas cada vez más sólidas y competitivas.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema textil, brindando a confeccionistas y emprendedores herramientas que les permitan profesionalizar sus procesos, mejorar la gestión de sus negocios y ampliar sus oportunidades de crecimiento dentro del sector. Desde su implementación, Hilando Empresa ha capacitado a mil 22 clientes en América Latina, consolidándose como una plataforma de formación y acompañamiento para el talento emergente de la industria.

“Uno de los pilares del programa es la entrega de capital semilla a los proyectos con mayor potencial. A la fecha, 70 emprendimientos en México han sido beneficiados con este apoyo, recursos que se destinan directamente al fortalecimiento de los talleres mediante la adquisición de maquinaria, insumos, herramientas de producción o mejoras en sus procesos operativos. Además, 172 participantes han recibido otros incentivos, como mentorías especializadas, asesorías digitales y bonos de tela, que complementan su desarrollo empresarial”, comentó Naydú Serrato, directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de Textiles Lafayette.

Gracias a este acompañamiento, diversos emprendedores han logrado modernizar sus talleres, ampliar su capacidad de producción y consolidar sus marcas. Tal es el caso de proyectos como Sincrónico, Crassula y C5Táctical, emprendimientos que reflejan el talento, la creatividad y la visión empresarial que existe dentro del sector textil en México.

Un aspecto destacado del programa es la creciente participación de mujeres emprendedoras. A lo largo de sus distintas ediciones, 643 mujeres han formado parte de la iniciativa, consolidando su papel dentro del ecosistema textil.

En México, la primera edición realizada en 2019 contó con 66 participantes, de los cuales 39 fueron mujeres, mientras que en la edición 2025 participaron 67 emprendedores, incluyendo 40 mujeres. Ese mismo año, tres de los cinco premios de capital semilla fueron otorgados a proyectos liderados por mujeres, reflejando la creciente presencia femenina en el fortalecimiento de los negocios dentro del sector.

Además del apoyo económico, los participantes reciben formación especializada en administración, marketing, desarrollo de producto y gestión empresarial, así como asesoría técnica para implementar sus planes de negocio y consolidar sus proyectos a largo plazo.