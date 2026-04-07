Alberta, cultura y naturaleza viva

La provincia de Alberta, Canadá, fortalece su presencia en el mercado mexicano con una propuesta turística auténtica, diversa y en constante evolución, dirigida a viajeros que buscan experiencias significativas en contacto con la naturaleza.

La estrategia en México se apoya en alianzas con operadores mayoristas, colaboración con medios, campañas al consumidor y trabajo conjunto con aerolíneas. La creciente conectividad aérea, que incluye vuelos directos de WestJet desde Ciudad de México y Guadalajara, acerca cada vez más este extraordinario destino al viajero mexicano.

En el corazón de las Montañas Rocosas canadienses, Alberta ofrece destinos emblemáticos como Banff y Jasper, reconocidos por sus lagos turquesa, glaciares milenarios y abundante vida silvestre, y en donde ambos forman parte de los Parques Nacionales de las Montañas Rocosas Canadienses, destacados a nivel mundial por su biodiversidad.

Entre sus rutas más impresionantes se encuentra la Icefields Parkway, recorrido escénico de aproximadamente 230 kilómetros que conecta Lake Louise con Jasper, atravesando montañas, valles y campos de hielo.

Cada verano en Calgary se lleva a cabo el reconocido Calgary Stampede, evento de 10 días que convierte a la ciudad en el epicentro de la cultura vaquera en el oeste canadiense, con rodeos, entretenimiento y tradiciones locales.

Alberta también destaca por su riqueza patrimonial, con seis sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellos el Parque Provincial de los Dinosaurios y el emblemático Parque Writing-on-Stone. Este último, un sitio sagrado con una de las mayores concentraciones de arte rupestre de las Grandes Llanuras.

El turismo indígena continúa en crecimiento ofreciendo experiencias únicas. En colaboración con Indigenous Tourism Alberta (ITA), la provincia impulsa el conocimiento de usos y costumbres locales reales que conectan al visitante con las tradiciones y la historia de las comunidades locales. Ejemplo de ello es Métis Crossing, donde es posible conocer de forma respetuosa esta herencia cultural.

Durante el invierno, Alberta ofrece estaciones de esquí de clase internacional como Lake Louise, Sunshine Village y Mt. Norquay, además de actividades como caminatas sobre hielo, paseos en trineo de perros y observación de auroras boreales.

Esta enorme provincia canadiense es un destino 360 que combina naturaleza, cultura y experiencias todo el año, complementando su oferta con festivales, gastronomía local y actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, rafting, kayak y observación de fauna. Con todo ello, Alberta se consolida como un destino atractivo, competitivo y en sintonía con las expectativas del viajero mexicano.