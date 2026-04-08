Dolce&Gabbana presenta Devotion, su colección de gafas SS26, una celebración de la emoción más poderosa y duradera de todas: el amor. Gratitud, pasión y seducción se entrelazan en una visión en la que el corazón se convierte en el símbolo definitivo.

El icónico Sagrado Corazón, emblema distintivo de la estética Dolce&Gabbana, embellece cada montura con detalles decorativos únicos, transformando las gafas en una declaración de emoción, intimidad y encanto atemporal.

Con la evocadora ciudad de Roma como telón de fondo, la campaña presenta una ciudad definida por los contrastes, donde la herencia histórica se fusiona con el romanticismo contemporáneo. Imaginería cinematográfica y energía espontánea reflejan un ambiente refinado y vibrante, evocando el ADN de la casa y su capacidad para equilibrar la opulencia con la autenticidad. Aquí, los códigos de la marca evolucionan hasta convertirse en un lenguaje de lujo, en el que la forma, el detalle y el diseño ocupan un lugar protagonista.

Esta colección de gafas estará disponible a partir de marzo de 2026 en las boutiques de la marca y en una selección de distribuidores EssilorLuxottica en todo el mundo.