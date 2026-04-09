La Fundación Herdez llevó a cabo la presentación del Recetario Manrique de cocina campechana, obra que rescata y documenta la riqueza gastronómica del estado de Campeche a través de preparaciones tradicionales y saberes transmitidos por generaciones.

La presentación contó con la participación del compilador, Jorge Manuel Manrique Morteo, rector del Colegio Jurista, quien compartió reflexiones sobre la importancia de preservar la cocina regional como parte del patrimonio cultural vivo.

La obra surge del interés del Dr. Manrique por preservar la memoria culinaria de Campeche, reconocer a las cocineras y portadoras de tradición, fortalecer la identidad del sureste y contribuir a la educación, así como la difusión de la cultura alimentaria. Asimismo, busca visibilizar ingredientes y prácticas locales, fomentar el orgullo comunitario y tender un puente entre la tradición y las nuevas generaciones, en consonancia con la misión de investigación y divulgación gastronómica.

El recetario reúne una selección de platillos representativos de la cocina campechana, desde preparaciones cotidianas hasta recetas festivas, en las que se aprecia la influencia de ingredientes locales, técnicas tradicionales y la herencia cultural del sureste. Entre los tipos de preparaciones que incluye se encuentran sopas, guisos, pescados y mariscos, así como postres y bebidas tradicionales.

Entre algunos ejemplos de recetas destacadas se encuentran el pan de cazón, el pámpano en manchamantel, el puchero y dulces tradicionales elaborados con coco y frutas de la región, que dan cuenta de la diversidad de sabores y del vínculo entre cocina, territorio e identidad.

“En Fundación Herdez consideramos que los recetarios son documentos vivos que resguardan la memoria de nuestras cocinas y comunidades. La presentación del Recetario Manrique de cocina campechana fortalece el acervo de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, un espacio vivo dedicado a resguardar, estudiar y difundir la riqueza culinaria de nuestro país”, explicó Carmen Robles, directora de Fundación Herdez.

“Este recetario y la investigación que lo acompaña nacen de la conciencia del derecho al patrimonio cultural intangible que encarna la cocina campechana. Es también un acto de gratitud a la memoria y al resguardo amoroso de estas recetas, conservadas en los archivos de la cocinera tradicional Teresita Salazar. Aspiramos a que este libro sea encuentro, recuerdo y celebración, y el inicio de una serie dedicada a preservar la memoria culinaria”, expresó Jorge Manrique.

Con este tipo de iniciativas, Fundación Herdez reafirma su compromiso con la difusión, investigación y preservación del patrimonio culinario de México, promoviendo el conocimiento y la valoración de las cocinas regionales.