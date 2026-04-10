BWH Hotels, listos para el Mundial

Cifras de la Secretaría de Turismo indican que aproximadamente 5.5 millones de turistas visitarán México para el Mundial de futbol 2026, evento que pondrá a prueba la capacidad hotelera y de servicios del país.

BWH Hotels, con una fuerte presencia en las tres sedes mundialistas, (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y una estrategia operativa y comercial robusta, está lista para recibir a los aficionados que se den cita en la justa deportiva.

Con un incremento de alrededor de 44% en el flujo turístico habitual y una demanda de 81 mil 800 habitaciones diarias en las ciudades sede durante los días de partido, BWH se alista con sus marcas Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, SureStay y WorldHotels, para dar experiencias auténticas a los visitantes no sólo en lo deportivo, sino también en cultura, gastronomía e identidad propia.

“México estará en los ojos del mundo y la experiencia global de BWH Hotels contribuirá activamente con la imagen del país a través de la ya conocida hospitalidad mexicana. Nuestra responsabilidad va más allá de ofrecer una cama y un techo para dormir; somos un referente en atención, servicio, conveniencia y lujo, además de estar muy cerca de los estadios donde se disputará el torneo de futbol”, aseguró Luis Alberto Tito, Director Hotel Development Latin America de BWH Hotels.

Los 9 hoteles más cercanos a las sedes deportivas ofrecen la garantía de una cadena internacional con el toque mexicano. En términos de servicios, resalta que el personal de todos los hoteles de BWH Hotels está capacitado en idiomas y protocolos internacionales, listos para ofrecer la calidez que los visitantes extranjeros buscan en México.