Restauración de bosques en México

La restauración de los ecosistemas forestales es una medida fundamental para fortalecer el equilibrio ambiental y la capacidad de los bosques para absorber dióxido de carbono. En línea con este propósito, organizaciones como Reforestamos México AC han impulsado proyectos que fomentan la participación de distintos sectores en la recuperación de zonas estratégicas del país.

Durante más de dos décadas, la organización ha desarrollado estrategias orientadas al manejo sostenible de los bosques mediante esquemas que integran comunidades, organizaciones y empresas en favor de la conservación y restauración del territorio forestal. Su trabajo se enfoca en construir modelos conjuntos capaces de atender los retos ambientales con una visión a largo plazo.

“Hoy las empresas tienen la oportunidad de asumir un papel más activo frente a los retos ambientales del país. Cuando ese compromiso se traduce en proyectos bien ejecutados y con visión de largo plazo, los beneficios alcanzan tanto al entorno natural, como a toda la sociedad”, explicó Ernesto Herrera Guerra, director general de Reforestamos México.

Como parte de estos esfuerzos, también se impulsa la participación activa del sector privado en programas enfocados en la reforestación y en la regeneración de ecosistemas completos, reconociendo la importancia del trabajo compartido para alcanzar un impacto ambiental medible y sostenido.

Empresas como PASE se han sumado mediante esquemas que vinculan su operación con proyectos de recuperación ambiental. Esta participación refleja una tendencia creciente en la que distintos sectores incorporan prácticas más sostenibles en sus actividades.

“Desde PASE entendemos que la movilidad también implica asumir un compromiso con el entorno. De la mano de Reforestamos México, impulsamos acciones que buscan generar un cambio real, involucrando a nuestra comunidad e inspirando a más empresas a sumarse a la restauración de los ecosistemas del país”, afirmó Alexis Reséndiz, director general de PASE.

Gracias a estas alianzas, se fortalecen ecosistemas forestales clave, aumentando su capacidad para capturar carbono y contribuir al equilibrio ambiental en regiones de alto valor ecológico.

Para ampliar el alcance más allá de las jornadas de reforestación, algunas compañías han incorporado nuevas prácticas. En el caso de PASE, esto se refleja en el desarrollo de un empaque verde para su Tag, elaborado con tintas ecológicas y un proceso más artesanal, que además incluye una tarjeta con semillas de chía que los usuarios pueden sembrar.