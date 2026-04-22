JAFRA, entre los 10 mejores empleadores de México 2026

JAFRA fue reconocida como una de las empresas mejor evaluadas, al posicionarse en el lugar #10 en la categoría de Bienes de Consumo No Duraderos dentro del ranking Los Mejores Empleadores de México 2026, elaborado por Forbes en colaboración con Statista.

Este reconocimiento cobra relevancia en un entorno donde la atracción y retención de talento se ha convertido en un factor estratégico para las organizaciones, particularmente en industrias altamente competitivas y en constante transformación.

“Este distintivo valida nuestro compromiso con el desarrollo de su talento y una cultura basada en la confianza, la colaboración y el crecimiento real de las personas”, afirmó Pilar Sánchez, directora general de JAFRA México.

“Nuestro propósito es crear oportunidades que transformen vidas. A través de nuestro modelo, impulsamos a miles de emprendedores en México a construir su propio negocio, generando impacto en sus familias y comunidades”, añadió.

La evaluación considera la percepción de empleados y del público en general sobre aspectos clave como ambiente laboral, salarios, oportunidades de desarrollo y reputación corporativa, a partir de una encuesta independiente aplicada a más de 10 mil colaboradores de empresas con al menos 250 empleados en México.

Con más de 45 años de presencia en el país, esta empresa reafirma su compromiso con la creación de oportunidades para el desarrollo del talento y el fortalecimiento de una cultura organizacional incluyente, orientada al crecimiento sostenible.

La lista completa de Los Mejores Empleadores de México 2026 puede consultarse en el sitio web de Forbes.