Tramontina fortalece su presencia en México

Ante el crecimiento de la industria gastronómica en la región, Tramontina de México pondrá en marcha un centro de exhibición y capacitación técnica dirigido a profesionales del sector Horeca (Hotelería, Restaurantes y Cafetería).

El nuevo Showroom Hospitality, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, iniciará operaciones el próximo 16 de abril. El espacio está diseñado para centralizar la atención al sector en el norte del país, integrando áreas de exhibición con infraestructura de prueba para equipos profesionales.

Nuevo León es actualmente el estado con mayor volumen de proyectos gastronómicos después de la Ciudad de México. De acuerdo con datos de la Canirac, para 2026 se proyecta la apertura de mil 100 nuevos establecimientos en la entidad, lo que representa un crecimiento del 5% para alcanzar un total de 22 mil 800 negocios.

A este contexto se suman factores como el nearshoring, el turismo de negocios y la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que han impulsado la inversión en infraestructura hotelera y el desarrollo de nuevos conceptos gastronómicos en la región.

El establecimiento cuenta con una cocina profesional operativa. A diferencia de un piso de ventas convencional, la instalación permite a chefs y operadores probar el equipamiento en condiciones de uso real antes de la adquisición.

El espacio funcionará como centro de capacitación técnica, sede de demostraciones para el sector profesional y punto de atención directa para socios estratégicos de la región.

Este es el segundo centro de su tipo que la compañía abre en el país, concentrando un catálogo de más de mil 400 productos para el segmento profesional. La oferta se divide en cuatro áreas principales: equipamiento mayor para cocinas y food service; artículos de mesa y bar (porcelana y cristalería); sistemas de cocción especializados y soluciones de mobiliario y organización.

La apertura en Monterrey es uno de los pilares del plan de crecimiento de la compañía en México, que contempla una inversión superior a los 500 millones de pesos. Este despliegue incluye la reciente puesta en marcha de una planta de producción en Lerma, Estado de México, donde también se habilitará un nuevo centro logístico. El plan de expansión para 2026 se completará con la inauguración de un showroom adicional en la zona de Interlomas.

“Monterrey representa un mercado estratégico por su nivel de profesionalización en el sector servicios. Este espacio nos permite ofrecer soporte técnico directo y acompañar el crecimiento de los proyectos locales”, concluyó Adilson Formentini, director general de Tramontina en México.