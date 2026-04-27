Motorola anuncia el lanzamiento en México de los motorolas edge 70 fusion y motorola edge 70 fusion+, smartphones que combinan diseño orientado al futuro, materiales innovadores, fotografía de última generación y avanzadas capacidades de IA.

Diseñado para usuarios que buscan estilo, rendimiento y tecnología de última generación en un solo equipo, el motorola edge 70 fusion y el edge 70 fusion+ ofrecen una experiencia premium en cada detalle, desde su diseño quad-curved hasta su sistema de cámara inteligente.

Estos equipos fueron desarrollados con foco en comodidad, elegancia y resistencia. Su vidrio frontal curvado se integra de manera fluida con la parte trasera, dando lugar a un verdadero diseño quad-curve que elimina aristas y aporta una silueta suave, continua y refinada.

La estética se complementa con acabados premium inspirados en nylon y lino, pensados para resistir el uso diario sin perder sofisticación. Los tonos seleccionados por Pantone incluyen acentos alrededor del módulo de cámaras, reforzando su identidad visual.

A pesar de su perfil delgado y liviano, cada uno de los dispositivos incorpora altos estándares de protección, entre ellos, el Certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, y Protección Corning Gorilla Glass7i³, características que lo posicionan como uno de los equipos más resistentes dentro de su categoría.

Ambos equipos marcan un avance en fotografía móvil al convertirse en el primer smartphone del mundo en integrar el sensor Sony LYTIA 710. El sistema de cámaras incluye: Sensor principal Sony LYTIA 710 de 50MP con estabilización óptica (OIS); Lente ultrawide + macro de 13 MP con campo de visión de 122°, que permite capturar más que un lente estándar, y 50 MP en el caso de edge 70 fusion+; Sensor telefoto de 10 MP con 3x de acercamiento óptico y hasta 30x hibrido para el edge 70 fusion+.

El procesamiento se potencia mediante moto ai y su Motor de Mejora de Fotos, que optimiza automáticamente color, exposición y nivel de detalle en diferentes condiciones de iluminación.

El motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en México desde 10,999 pesos y llega con los moto buds bass en Bundle. El Motorola Edge 70 fusion+ está disponible desde 12,499 pesos. Se pueden conseguir a través del ecommerce de Motorola México, y los principales operadores y retailers del país.