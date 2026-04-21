La euforia por la próxima justa deportiva ha trascendido los estadios para instalarse en el núcleo de los hogares mexicanos, donde la emoción se convierte en un lenguaje de conexión. En este contexto, Ricitos de Oro, marca insignia de Grupo Grisi, presentó la campaña Juguemos Juntos que busca integrar a los más pequeños en las tradiciones familiares de orgullo nacional.

Al entrelazar el cuidado infantil con el evento de mayor audiencia global, esta marca no solo celebra el deporte, sino que invita a los padres de familia a transmitir esa pasión desde los primeros años, transformando la rutina diaria en un legado de identidad y alegría compartida.

“Buscamos transformar la rutina diaria del baño en un espacio de conexión y alegría, demostrando que la pasión por el balón nace desde los primeros años de vida y que lo más importante es que en familia juguemos juntos”, comparte Mónica Chavarría, Gerente Grouper Baby & Kids de Grisi.

El patrocinio de Grupo Grisi con la Selección Nacional de México cobra vida en esta atractiva Edición Especial. Mediante empaques temáticos de los shampoos Ricitos de Oro y una activación digital encabezada por el Osito RO, la marca desarrolló un ecosistema interactivo que celebra la identidad mexicana y el espíritu deportivo, manteniendo el enfoque en el cuidado especializado para bebés y niños.