En el Museo de Arte Moderno (MAM), de abril a julio, se presenta la exposición Remedios Varo. Habitantes de lo insólito, que reúne cerca de noventa piezas, entre pinturas, dibujos, fotografías, libros y cuadernos de trabajo, pertenecientes al Fondo Artístico de Remedios Varo.

Con la curaduría que encabeza Carlos Segoviano, la muestra se centra en el universo plástico de la artista, poblado de personajes arquetípicos inmersos en actos que oscilan entre el rigor del descubrimiento científico y la solemnidad del ritual místico.

Remedios Varo. Habitantes de lo insólito estará abierta al público hasta el 5 de julio de 2026. La muestra se distingue por ofrecer nuevas lecturas a la obra de la pintora española Remedios Varo (España, 1908 – Ciudad de México, 1963), figura capital de la diáspora surrealista que encontró en México un refugio vital y creativo, y que, es una de las artistas más emblemáticas de la plástica surrealista en el mundo y en una de las más entrañables para el público mexicano.

Sobresale en la muestra el acervo pictórico de Remedios Varo que resguarda el MAM, así como una importante presencia de sus bocetos preparatorios, cuadernos de apuntes con memorias alucinantes y experimentos psico-humorísticos, además de libros de su colección personal, los cuales constituyen una ventana excepcional al universo literario y simbólico con que la artista nutrió su obra.

Carlos Segoviano, doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y curador en jefe de la muestra, comenta que Remedios Varo es, sin duda, una de las artistas consentidas del Museo de Arte Moderno y del público mexicano, sea o no asiduo al arte; es una figura que no pasa inadvertida.

La muestra contiene alrededor de noventa piezas, entre obra pictórica, dibujos o bocetos, once libros, nueve cuadernos de trabajo y seis fotografías, que están divididas en tres núcleos temáticos que presentan a tres tipos de personajes fundamentales dentro de la obra de la artista.

Remedios Varo. Habitantes de lo insólito se puede visitar de martes a domingo, de 10 a 18 horas en el Museo de Arte Moderno (Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, Ciudad de México). Los domingos la entrada es libre.