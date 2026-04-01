Nueva indicación permite detener infarto cerebral en segundos

Boehringer Ingelheim, líder en innovación farmacéutica, anunció la aprobación en México de una nueva indicación para el tratamiento trombolítico del infarto cerebral, emergencia que afecta a una persona cada dos segundos a nivel mundial. Esta indicación representa un hito en las personas con esta condición neurológica, al permitir una administración más rápida y eficiente en segundos para su atención hospitalaria.

El infarto cerebral es una emergencia médica devastadora y una de las principales amenazas para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la segunda causa de muerte y se estima que más del 12% de la población mundial sufrió un primer infarto cerebral durante 2025, con 6.5 millones de fallecimientos y más de 100 millones de personas viviendo con sus secuelas.

En México, la situación es igualmente alarmante, con aproximadamente 170 mil casos al año posicionándose como la primera causa de discapacidad en adultos mayores.En esta patología, el tiempo es cerebro: cada minuto sin atención durante un infarto cerebral se pueden destruir 1.9 millones de neuronas lo que subraya la crítica necesidad de una intervención inmediata. La ventana de 4.5 horas desde el inicio de los primeros síntomas hasta recibir atención médica es fundamental para preservar la función cerebral y mejorar los resultados.

La nueva indicación de tenecteplasa para el tratamiento trombolítico, aprobada recientemente por la Cofepris, está diseñada para optimizar la respuesta ante el infarto cerebral agudo. Su principal ventaja radica en la administración en bolo, un método directo y rápido que permite al profesional de la salud aplicar el tratamiento en tan solo 5 a 10 segundos, a diferencia de los esquemas previos por infusión que requieren más de una hora. Esta nueva forma de administración agiliza drásticamente el manejo hospitalario y es crucial para salvar vidas y mitigar el daño cerebral irreversible dentro de las primeras 4.5 horas, donde cada segundo cuenta.

Al permitir una intervención más expedita, no solo acelera el inicio del tratamiento, sino que también amplía el tiempo para la toma de decisiones por parte del equipo médico, un factor vital para mejorar el pronóstico y reducir la discapacidad a largo plazo.

En estos casos, es importante recordar que se cuenta con la Estrategia CAMALEÓN, una herramienta didáctica y efectiva diseñada para que cualquier persona pueda identificar las señales de un infarto cerebral y actuar rápidamente:

CA ra colgada

ra colgada MA no pesada

no pesada LE ngua trabada

ngua trabada ÓN ¡Ponerse en acciÓN! (Llamar al 911 de inmediato o acudir al hospital)

Finalmente, el Dr. Miguel Ángel Arreola,Gerente Médico Sr. de Boehringer Ingelheim, mencionó que”esta nueva indicación de tenecteplasa constituye una herramienta verdaderamente transformadora”.

Se espera que esta nueva indicación para el infarto cerebral contribuya significativamente a reducir las tasas de discapacidad y mortalidad asociadas al infarto cerebral en México, ofreciendo una esperanza renovada a los pacientes y sus familias.