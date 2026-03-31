Dreame Technology, empresa líder mundial en aparatos inteligentes de limpieza del hogar y belleza, revela en México una nueva etapa en la evolución de su ecosistema inteligente con el lanzamiento de nuevas categorías y productos diseñados para ampliar su portafolio en el país. A través de innovación tecnológica, automatización y diseño premium, la marca introduce nuevas soluciones que buscan transformar la manera en que las personas cuidan y viven su entorno, integrando dispositivos cada vez más eficientes, intuitivos y conectados.

Con una visión enfocada en transformar la vida diaria a través de la tecnología, esta marca se ha consolidado como una empresa global especializada en el desarrollo de electrodomésticos inteligentes, reconocida por su innovación en motores digitales de alta velocidad y tecnología de limpieza avanzada. Con presencia en más de 100 países y regiones, continúa expandiendo su portafolio para transformar la manera en que las personas cuidan su hogar.

Como parte de esta evolución, la compañía amplía su ecosistema inteligente en México con la incorporación de nuevas categorías y productos que refuerzan su visión de un hogar cada vez más conectado. Entre ellas destaca la llegada de su primera línea de purificadores, diseñada para ofrecer una experiencia de aire más limpio y saludable. A esto se suma su incursión en el segmento de seguridad inteligente, con soluciones como sistemas de almacenamiento con cerradura electrónica y cámaras conectadas que permiten monitorear y gestionar el hogar de forma remota.

En paralelo a esta expansión, Dreame continúa fortaleciendo las categorías que han consolidado su liderazgo global. En limpieza inteligente, la marca impulsa robots aspiradores cada vez más avanzados y suma nuevas aspiradoras inalámbricas de alto rendimiento, diseñadas para ofrecer experiencias de limpieza más eficientes gracias a tecnologías de inteligencia artificial, navegación inteligente y potentes sistemas de succión.

En belleza y cuidado personal amplía su portafolio con soluciones de estilizado capilar que integran tecnología avanzada para lograr resultados profesionales desde casa. La Dreame AirStyle Pro HI ofrece una experiencia de estilizado personalizada a través de su app inteligente, que ajusta temperaturas y rutinas según el perfil capilar. Incorpora la tecnología A-Curl para crear ondas uniformes y una boquilla de alisado de alta precisión que reduce el frizz. Su motor optimiza el flujo de aire para un secado rápido y un moldeado más controlado.

“Hoy presentamos una nueva etapa para Dreame en México. La expansión de nuestro ecosistema hacia nuevas categorías refleja nuestra visión de construir un hogar cada vez más inteligente, donde la tecnología, la automatización y el diseño trabajen juntos para simplificar la vida diaria. México es un mercado clave para la marca y estamos muy entusiasmados de seguir acercando a los consumidores soluciones innovadoras que eleven la experiencia del hogar moderno”, expresó Claudio Ibarrola, Country Manager de la marca en México.

“En Dreame creemos que la tecnología debe integrarse de forma natural en la vida de las personas. Por eso seguimos desarrollando productos que combinan ingeniería avanzada, inteligencia artificial y diseño premium para ofrecer experiencias más eficientes e intuitivas. Desde la limpieza inteligente hasta el cuidado personal, la calidad del aire y seguridad avanzada en el hogar, nuestro objetivo es seguir ampliando un ecosistema que responda a las necesidades del usuario actual”, concluyó Carlo Dubon, Sr. Marketing & Communication Manager de la marca en México.