El renacer de Bohemia y Moravia

Con la despedida de las últimas nieves, el turismo en Chequia experimenta una metamorfosis absoluta. El país florece literalmente, abriendo paso a una temporada donde la naturaleza reclama su protagonismo en parques y jardines que son, en sí mismos, monumentos nacionales. Si bien la primavera marca el inicio de este despertar con los primeros brotes, es durante junio y julio cuando estos espacios alcanzan su estructura más impresionante y una saturación de color que define la plenitud del verano europeo.

Para quienes buscan una experiencia estética y sensorial, esta ruta floral por tres destinos imprescindibles permite ser testigo de esa transición perfecta entre el renacer primaveral y el esplendor estival.

Jardines de Kroměříž: Simetría y Patrimonio de la Humanidad

En la región de Moravia, el Jardín de las Flores de Kroměříž representa uno de los ejemplos más puros del barroco temprano en el continente. Tras el letargo invernal, sus laberintos de setos perfectamente podados y sus parterres geométricos comienzan a vestirse de gala. Aunque los tulipanes y violetas anuncian la llegada del buen tiempo, es al entrar el verano cuando la Rotonda central y la columnata de 244 metros se ven rodeadas por la máxima densidad cromática de sus plantaciones, creando un contraste arquitectónico que justifica su lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Průhonice: El reino de los rododendros

A las afueras de Praga, el Parque de Průhonice ofrece un espectáculo botánico sin igual. Este jardín es mundialmente famoso por su colección de rododendros, que cuenta con miles de ejemplares. La explosión de flores a finales de primavera es solo el preludio; a medida que avanza el calendario hacia junio, el parque se convierte en un refugio de frescor y verdor profundo. La estructura del jardín, diseñada para aprovechar las vistas del castillo neogótico y los meandros del arroyo Botič, alcanza su mayor equilibrio visual durante el solsticio, cuando la diversidad de especies arbóreas y acuáticas muestra su mayor vigor.

El paisaje cultural de Lednice-Valtice: El jardín de Europa

Conocido como el “Jardín de Europa”, este complejo es una de las composiciones paisajísticas más extensas del mundo. Durante julio, los intrincados diseños geométricos de begonias, petunias y salvias tapizan los jardines franceses con rojos y violetas vibrantes, mientras que el aroma de las rosas en pleno apogeo envuelve los senderos. Caminar por sus senderos o navegar por sus canales durante julio permite apreciar cómo la mano del hombre y la fuerza de la naturaleza han creado un ecosistema donde los templos clásicos y los minaretes emergen entre una vegetación que parece no tener fin.

Calendario 2026: Festivales inspirados en flores

La conexión entre la cultura y la naturaleza en Chequia no se limita a la contemplación; se celebra intensamente a través de festivales que transforman la estructura de los jardines en escenarios vivos con fechas clave para la temporada 2026.

Flora Olomouc – Tonos de Flora (23 al 26 de abril). Es la exposición de jardinería más importante del país en la región de Olomuc: fusiona botánica con música. El Pabellón A presentará una instalación central donde los contrastes musicales se traducirán en estructuras de material vegetal vivo, marcando el inicio del calendario botánico nacional.

Víkend otevřených zahrad – Fin de semana de los Jardines Abiertos (13 y 14 de junio). Este evento es la oportunidad única para acceder a jardines privados y áreas habitualmente cerradas al público en todo el país. Parques históricos ofrecen visitas guiadas especiales que permiten apreciar la transición exacta donde la frescura de la primavera se entrega a la madurez del verano.

Festival de la Rosa de Cinco Pétalos en Český Krumlov (19 al 21 de junio). Coincidiendo con el solsticio, esta ciudad Patrimonio de la Humanidad regresa al Renacimiento para honrar a la rosa. Desfiles históricos y torneos se celebran justo cuando los jardines del castillo alcanzan su máximo colorido y estructura.

Festival de la Lavanda en Bezděkov (5 y 6 de julio de 2026). En el corazón de la región de Olomouc, los campos de lavanda alcanzan su tonalidad púrpura más intensa, ofreciendo un paisaje que combina el aroma profundo con la gastronomía temática, desde helados artesanales hasta productos de bienestar.

Festival Internacional de Música de Lednice-Valtice (septiembre). El broche de oro de la temporada utiliza los jardines franceses del “Jardín de Europa” como salas de concierto naturales, cerrando el ciclo vital de la flora checa.