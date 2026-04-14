Tratamiento de cáncer de pulmón libre de quimioterapia

Johnson & Johnson continúa reafirmando su liderazgo en la lucha contra el cáncer al avanzar en soluciones innovadoras dirigidas al cáncer de pulmón, una de las principales causas de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Apoyados por décadas de experiencia en investigación y desarrollo, la compañía transforma el panorama oncológico al brindar terapias avanzadas que ofrecen esperanza a pacientes y redefinen las expectativas de los tratamientos actuales.

En el marco del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, el laboratorio se suma al llamado para fortalecer la conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de su detección oportuna. Datos recientes de la International Agency for Research on Cancer indican que el cáncer de pulmón continúa entre las mayores amenazas para la salud pública mundial: tan solo en 2022 se registraron más de 2.5 millones de nuevos casos, lo que equivale a una incidencia de 23.6 personas por cada 100 mil habitantes.

En México, en ese mismo año se registraron 8 mil 257 nuevos casos de cáncer de pulmón y 7 mil 808 decesos, por lo que se convierte en una de las principales causas de mortalidad oncológica debido a su alta proporción de incidencia y mortalidad que alcanza cerca del 95% en México, por ello se ha convertido en un objetivo de las innovaciones disruptivas impulsadas por J&J.

“Superar una enfermedad tan compleja como el cáncer de pulmón requiere un enfoque personalizado, desde el diagnóstico temprano hasta la identificación y tratamiento de mutaciones clave como EGFR, una de las más frecuentes y difíciles de tratar”, explica el Dr. Leandro Aldunate, director médico de J&J Innovative Medicine en México.

Asimismo, Johnson & Johnson ha desarrollado el primer anticuerpo biespecífico para el tratamiento del cáncer de pulmón. Este enfoque busca dar una nueva esperanza a los pacientes.

El mecanismo de acción de esta combinación terapéutica de amivantamab + lazertinib es único y ha mostrado un beneficio que se proyecta a una supervivencia superior a los cuatro años mediante un régimen completamente libre de quimioterapia, el cual no solo mejora la supervivencia libre de progresión, sino que redefine el estándar de cuidado en este tipo de cáncer, mostrando un impacto significativo en la expectativa de vida de los pacientes.

Estas terapias innovadoras, además de ser más precisas, permiten mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes, con opciones de aplicación más conveniente como la subcutánea, que puede administrarse en tan solo cinco minutos, ofreciendo mayor conveniencia y comodidad en comparación con terapias de administración endovenosa, abriendo nuevas posibilidades para el manejo de la enfermedad.