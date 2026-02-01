La marca Mattel presentó su primera muñeca Barbie con autismo, creada con la orientación de la comunidad autista para representar de manera auténtica algunas de las formas en que las personas con autismo pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo que las rodea. Esta muñeca invita a que más niñas y niños se vean reflejados en Barbie.

Desarrollada durante más de 18 meses en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organización sin fines de lucro de derechos de las personas con discapacidad, dirigida por y para personas con autismo, que defiende los derechos de la comunidad autista, esta muñeca se incorpora a la colección Barbie Fashionistas, que presenta la gama más diversa de tonos de piel, texturas de cabello, tipos de cuerpo, así como diversas condiciones médicas y discapacidades.

“Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie con autismo como parte de este trabajo continuo. La muñeca, diseñada con la orientación de la ASAN, ayuda a ampliar la idea de lo que significa la inclusión en el pasillo de juguetes y más allá, porque cada niño merece verse representado en Barbie”, explicó Jamie Cygielman, vicepresidenta Global de Muñecas en Mattel.

En estrecha colaboración con ASAN, el equipo de diseño de Barbie tomó decisiones intencionales para reflejar de manera auténtica algunas experiencias con las que pueden identificarse personas dentro del espectro autista. Las características y accesorios de la muñeca Barbie con austimo incluyen: Cuerpo, Dirección de la mirada y Accesorios (fidget spinner rosa para el dedo, audífonos con cancelación de ruido y tableta).

Esta muñeca, junto con toda la colección Fashionistas que cuenta con más de 175 estilos, pretende ayudar a los niños a comprender mejor el mundo que los rodea, fomentando el juego más allá de su propia experiencia de vida. Es un paso más para convertir a la marca Barbie en un reflejo más inclusivo de los niños que juegan con ella.