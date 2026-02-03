Impulso al desarrollo artístico y cultural

BBVA México, a través de su dirección de Fomento Cultural y en colaboración con la Secretaría de Cultura de Guanajuato —por conducto de la Dirección General de Museos, Artes Visuales y Exposiciones—, continúa fortaleciendo su estratégica interinstitucional. Con un acercamiento clave y un compromiso sostenido, ambas instituciones unen esfuerzos para impulsar de manera decidida el desarrollo artístico, cultural y educativo en el estado de Guanajuato.

Como resultado de este acercamiento, el Gobierno del Estado de Guanajuato y Fomento Cultural de BBVA México refrendan su compromiso de colaborar en iniciativas que impulsen el arte y la cultura, generen productos culturales de alto impacto y construyan nuevos discursos en torno a las prácticas artísticas contemporáneas, así como a los medios y estrategias para su difusión.

Este diálogo responde a la búsqueda activa de alianzas estratégicas que multipliquen el impacto de las políticas culturales, hagan realidad el acceso universal a la cultura y eleven con mayor fuerza y alcance la difusión del rico patrimonio artístico de Guanajuato, de México y del mundo entero, transformando la cultura en un motor vivo de inclusión, identidad y transformación social que conecta comunidades, generaciones y expresiones creativas de manera más profunda y significativa.

Esta colaboración se enmarca en el Festival Internacional Cervantino (FIC), particularmente en su Programa de Artes Visuales, coordinado por la Secretaría de Cultura de Guanajuato. A través de esta prestigiosa plataforma internacional, se busca visibilizar lo más destacado de las artes visuales en un diálogo enriquecedor con los países y estados invitados, y ofrecer al público expresiones creativas de gran relevancia nacional e internacional.

En el contexto de la firma, Alejandra Santamaría Vazquez, directora de Marketing Intelligence y Fomento Cultural de BBVA México, destacó que “esta colaboración representa una oportunidad invaluable de seguir impulsando la cultura como motor de transformación social. A través de nuestro programa de Fomento Cultural, hemos visto cómo alianzas estratégicas como esta multiplican el acceso universal al arte, enriquecen el diálogo sobre el patrimonio mexicano y contemporáneo, y conectan nuevas audiencias con expresiones creativas de gran relevancia. El Cervantino, con su prestigio internacional y su enfoque en las artes visuales, nos permite no solo visibilizar lo mejor de la creación artística, sino también fortalecer el compromiso de la institución financiera con la educación patrimonial, la diversidad cultural y el bienestar de las comunidades guanajuatenses y mexicanas en general”.

En tanto, Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato, expresó que “en congruencia con la visión del Gobierno, la Secretaría de Cultura fortalece su colaboración instituciones como BBVA México para para impulsar una política cultural que pone a las personas en el centro y reconoce a la cultura como un derecho y un motor de desarrollo social”.

La colaboración entre el sector público y la iniciativa privada permite sumar capacidades, experiencia y recursos para impulsar proyectos artísticos de alto valor, fortalecer la educación cultural y garantizar el acceso universal a la cultura. De esta manera, se consolida una visión compartida que defiende el patrimonio, estimula la creatividad y contribuye al bienestar de las comunidades.