Sabores que impactan

febrero 4, 2026
Redacción

Hay sabores que no necesitan presentación. Sabores que, con un solo sorbo, dicen exactamente dónde estás. Así arranca la temporada en Cielito Querido Café con Los Más Queridos: esas bebidas que han hecho historia.

Son recetas que se reconocen al instante, que se piden casi de memoria y que forman parte del ADN de la marca. Esta temporada, Los Más Queridos toman el protagonismo para acompañar mañanas, antojos y pausas bien merecidas, con sabores que llevan años conquistando paladares.

Café de Olla. Con piloncillo y canela, preparado como dicta la tradición. Es ese sabor profundo y especiado que cualquiera reconoce: cálido, auténtico y perfectamente mexicano.

El clásico más espumoso. La leche cayendo desde lo alto, formando espuma como debe ser. Ritual sencillo que se ha convertido en un básico: suave, delicioso y perfecto para arrancar el día con buen sabor.

Mazapán. Uno de los grandes protagonistas de la temporada. La Bebida de Mazapán rinde homenaje a uno de los dulces más icónicos de México, con su inconfundible sabor a cacahuate y una dulzura cremosa que conecta directo con la nostalgia. Bebida reconfortante y profundamente mexicana, que se ha ganado un lugar especial entre los favoritos del público.