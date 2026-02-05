CuidArte en temporada invernal

Durante la temporada invernal, que en México abarca de octubre a marzo, circulan con mayor intensidad enfermedades como la influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR), y durante todo el año, se suma la Tos ferina, las cuales forman parte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), que constituyen la principal causa de morbilidad y utilización de los servicios de salud en el mundo.

En México, las IRA constituyen un problema de salud prioritario por su alta morbilidad y mortalidad, son la causa más frecuente de enfermedad en los menores de edad y son causa del 40% de las hospitalizaciones en menores de 5 años, en tanto que la proporción de hospitalizados en adultos alcanza el 22%.

En este contexto, Sanofi se une a la inauguración de la exhibición CuidArte, creada por la galería Random Room, en Ciudad de México, que convocó a un grupo de artistas mexicanos para fusionar la ciencia y el arte al sensibilizar, informar y contribuir a prevenir enfermedades respiratorias y sus potenciales riesgos graves a través de la vacunación.

“Tras las fiestas decembrinas y las reuniones familiares, llegamos a enero y hay que tener presente que la temporada invernal continúa, y con ella el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Aún estamos a tiempo de vacunarnos y así evitar complicaciones, hospitalizaciones y gastos en salud”, apuntó la Dra. Sandra Rajme, médico especializada en Infectología.

Al ser más que un resfriado, la enfermedad causada por el virus de la influenza puede desencadenar complicaciones clínicas, como eventos cardiovasculares, agravamiento de enfermedades crónicas o disminución de las funciones del organismo. Un estudio demostró que la influenza aumenta 8 veces más el riesgo de un evento vascular cerebral y 10 veces más riesgo de un ataque cardiaco.

“La vacunación contra la influenza reduce en un 41% la mortalidad por complicaciones derivadas de la infección, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares y otras comorbilidades, por ello es muy importante que las personas que las padecen se vacunen”, explicó la Dra. Rajme.

En tanto, el Dr. Miguel Ángel Minero, médico con especialidad en pediatría e infectología, explicó que “los lactantes son especialmente vulnerables ante el VSR por la inmadurez de su sistema inmunológico y la fragilidad de su sistema respiratorio. Incluso los bebés sanos y nacidos a término están en riesgo, especialmente durante su primer contacto con el VSR, por ello es muy importante protegerles al nacer o al inicio de su primera temporada”.

Finalmente, el Dr. Agustin de Colsa, especialista en Infectología Pediátrica, mencionó que “hasta la Semana Epidemiológica 53 de 2025, México registró un repunte con mil 582 casos confirmados de Tos Ferina, siendo la vacunación materna, a partir de la semana 20 de gestación, una de las principales herramientas de prevención de este tipo de enfermedades. La cobertura de la inmunización materna ha sido baja, observándose una tasa de cobertura de aproximadamente 35,7% en un estudio multicéntrico reciente, especialmente entre madres jóvenes y con menor escolaridad, lo que evidencia brechas en la protección de los recién nacidos”.

Sanofi reafirma su compromiso con la salud de los mexicanos al proveer vacunas y anticuerpos monoclonales de alta calidad y seguridad, producto de un legado científico sólido a nivel internacional. Además, a través de iniciativas innovadoras como la exhibición CuidArte, se busca brindar información confiable y generar conciencia sobre la importancia de la vacunación, porque prevenir es un acto de amor y cuidar es un arte que puede salvar vidas.

La exposición CuidArte estará abierta al público en general, sin costo, del 28 de enero al 15 de febrero de 2026 en la galería Random Room, ubicada en la calle Emilio Dondé 7, Colonia Centro, en la Ciudad de México.