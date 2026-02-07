Este San Valentín, Krispy Kreme invita a celebrar el amor de una forma única y especial con el lanzamiento de Nuestro Dulce Flechazo, colección y experiencia diseñada para recordar que ninguna historia de amor ocurre por casualidad y que cada flechazo tiene su propia magia.
Disponible del 30 de enero al 26 de febrero, este Flechazo rinde homenaje a esas historias que comenzaron gracias a Cupido, con una propuesta que combina donas edición especial, una bebida conmemorativa y una experiencia digital personalizada que convierte cada compra en un recuerdo inolvidable recreando la historia de amor con tu pareja de manera digital.
La nueva línea de San Valentín incluye cuatro donas creadas especialmente para compartir y celebrar el amor en todas sus formas:
Oso Chocolatoso: Dona con relleno cremoso de chocolate, decorada con cobertura y betún de chocolate.
Corazón TQM: Dona con relleno de frutos rojos, decorada con una placa de chocolate con el mensaje TQM.
Dona Corazón de Regalo: Dona con relleno de cajeta, decorada con una placa de chocolate blanco.
Dona TQM: Dona con cobertura de chocolate y chispas especiales de San Valentín.
A esta propuesta se suma una bebida conmemorativa: Doble Chocolate Artesanal Frozen con chispas de San Valentín, ideal para acompañar los momentos más dulces de la temporada.
Como parte de esta campaña, la marca presenta una experiencia digital que utiliza inteligencia artificial para llevar la celebración del amor a otro nivel. En la compra de cada docena, los consumidores podrán personalizar un video que recrea su historia de amor, narrada por Cupido.