En el corazón del Océano Austral, entre la punta de Sudamérica y la Península Antártica, emerge un destino único, remoto y fascinante: South Georgia Island, también conocida como “las Galápagos del Atlántico Sur”. Este territorio británico de ultramar ofrece un espectáculo natural único, donde montañas nevadas se encuentran con playas infinitas y la vida silvestre se manifiesta en proporciones casi inimaginables.

Más de un cuarto de millón de pingüinos rey conviven con elefantes marinos, focas peleteras y albatros que sobrevuelan un paisaje que parece detenido en el tiempo. Pero South Georgia no solo es naturaleza, también es historia. Aquí, en 1916, el legendario Sir Ernest Shackleton lideró la primera travesía de la isla tras un naufragio que casi termina en tragedia. Años más tarde, el explorador murió en este mismo territorio y hoy reposa en el cementerio de Grytviken, un lugar de peregrinaje para los amantes de la exploración polar.

Llegar a South Georgia, en sí mismo, es una hazaña: no hay aeropuertos ni rutas comerciales. El único acceso es por mar, a bordo de naves diseñadas para resistir las condiciones extremas del Océano Austral. La mejor manera de llegar es a bordo de un barco de expedición. En este territorio inhóspito, Quark Expeditions, la firma especializada en viajes polares, se ha posicionado como el aliado perfecto para explorar este rincón imprescindible en cualquier itinerario de la Antártida.

Con itinerarios como Falklands, South Georgia and Antarctica: Explorers and Kings (20 días) o el Penguin Safari (16 días), se puede explorar la isla. La temporada más recomendable para hacerlo es de noviembre a enero, cuando las condiciones climáticas son más estables y la fauna se encuentra en su máximo esplendor.

Durante las expediciones, se recorren lugares icónicos como Salisbury Plain o St. Andrew’s Bay, se observan enormes colonias de pingüinos y ballenas que emergen en las frías aguas, y se revive el espíritu de los antiguos exploradores frente a los restos de estaciones balleneras que aún se mantienen en pie como testigos de otro tiempo.

Visitar South Georgia no es solo un viaje: es un encuentro con la naturaleza en su estado más puro y con la historia de la exploración en uno de los escenarios más remotos y fascinantes del planeta.