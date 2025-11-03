La equidad de género y la inclusión se consolidan como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de los negocios. Diversos líderes han coincidido en que construir culturas organizacionales inclusivas no solo responde a una necesidad ética, sino que representa una estrategia de negocio que impulsa la innovación, mejora el rendimiento y fortalece la resiliencia de las compañías.

Entre las principales conclusiones surgidas recientemente en espacios como el Festival Dive In 2025, el más importante a nivel mundial sobre cultura y talento en la industria de seguros, se destaca la urgencia de visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres en su trayectoria profesional, especialmente en el acceso a roles de liderazgo.

Factores como los techos de cristal, el síndrome del impostor y la baja representación femenina en áreas técnicas continúan limitando el potencial de talento diverso en el sector.

Durante su participación en uno de los paneles del Festival Dive In, la activista por el trabajo flexible, Anna Whitehouse, indicó que “la inclusión no es una política, es una práctica diaria que empieza con cómo tratamos a quienes son diferentes a nosotros”.

Esta visión fue respaldada por otros especialistas, quienes subrayaron que el cambio organizacional no puede depender únicamente de quienes lo necesitan, sino que requiere el compromiso activo de quienes ocupan posiciones de influencia. “El cambio no ocurre solo porque lo deseamos, ocurre cuando quienes tienen poder deciden compartirlo”, agregó la moderadora del panel ElevateHer.

Además, se destacó que ser aliado implica estar dispuesto a incomodarse, escuchar y aprender, incluso cuando no se está directamente afectado. “Los aliados no están ahí para liderar la conversación, sino para sostener el espacio donde otros puedan hacerlo”, expresó Whitehouse.

Bajo el lema “La Pertenencia Construye el Mañana”, Dive In 2025 conectó audiencias de seis continentes a través de más de 90 eventos presenciales y virtuales, con traducción disponible en más de 60 idiomas. Muchas de estas sesiones están acreditadas por el Instituto de Seguros Colegiado (CII) para fines de desarrollo profesional.

El festival de este año se centró en cómo las experiencias laborales y las tendencias de la industria están moldeadas por culturas locales, pero con relevancia global.