Nueva era del real estate de lujo

Fiel a su filosofía de crear espacios que eleven la calidad de vida, la desarrolladora inmobiliaria mexicana Be Grand continúa apostando por proyectos de alto impacto urbano, conectividad y plusvalía, con enfoque en experiencias residenciales integrales que responden a los valores del estilo de vida actual: bienestar, funcionalidad, comunidad y diseño.

Su propuesta “Todo en un solo lugar” evoluciona como un modelo que redefine el lujo desde la practicidad inteligente, la sofisticación y la cercanía con la ciudad.

Estas decisiones estratégicas se sustentan en tendencias claras del mercado:

76% de los millennials urbanos en México considera que la ubicación y la conectividad son más importantes que el tamaño del inmueble. El crecimiento anual en residencias verticales en zonas bien conectadas es del 14%, frente a las zonas periféricas.

Con base en estos puntos, la inmobiliaria traza su ruta de crecimiento, al desarrollar proyectos que combinan plusvalía, diseño contemporáneo y conectividad, asegurando que cada inmueble sea una inversión con valor a largo plazo.

Con desarrollos emblemáticos como Be Grand Reforma, nuevas expansiones en Guadalajara, Monterrey y Riviera Nayarit, el grupo reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo. Al mismo tiempo, avanza en su expansión internacional con proyectos residenciales estratégicos en España —como Santa Engracia y El Viso— marcando un precedente para la presencia del diseño mexicano en el panorama global.