Pan de Muerto, tradición y empleo

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Consejo de la Comunicación, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa) y la Panadería Tahona, llevó a cabo la experiencia “¿Sabes qué hay detrás del Pan de Muerto?”, una jornada para conocer el proceso de elaboración de este tradicional alimento y reconocer la gran cadena de valor que lo hace posible.

Durante la experiencia, los participantes aprendieron cómo se elabora el pan de muerto y descubrieron que detrás de cada pieza existe una red de miles de empleos y empresas mexicanas que participan en su producción: desde agricultores y transportistas, hasta panaderos y productores artesanales que mantienen viva una de las tradiciones más queridas del país.

“Quisimos conmemorar una de las celebraciones que más nos distingue en el mundo, conociendo el proceso de elaboración y el ciclo de valor del pan de muerto”, explicó Salvador Villalobos, Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación.

“Durante estas fechas se impulsa de manera importante a miles de empresas, especialmente Pymes, y por consiguiente a millones de colaboradores. En esta cadena participan sectores como la floricultura, las panaderías, el turismo, la hotelería, las artesanías, la gastronomía y muchos más”, agregó.

De acuerdo con datos oficiales, tan solo en 2024 la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) estimó una derrama económica de 13 mil 121 millones de pesos en la Ciudad de México por motivo de la celebración del Día de Muertos.

En tanto, la Canaco de la Ciudad de México reportó una derrama de 70 millones de pesos derivada de la venta de flor de cempasúchil, beneficiando a más de 4 mil 500 empresas.

Asimismo, el turismo reportó niveles de ocupación superiores al 80% en destinos emblemáticos como Oaxaca, Pátzcuaro y Cancún, y por arriba del 70% en ciudades como Ciudad de México, Morelia, San Miguel de Allende y Aguascalientes.

Por su parte, Julián Castañón, presidente de la Canainpa, destacó la relevancia económica, cultural y social de la industria panificadora: “El pan es un alimento básico y profundamente arraigado en la dieta mexicana. Su consumo per cápita es de 36 kilogramos anuales. Del total, el 81% corresponde al pan blanco —como bolillos, teleras y pan de caja—, mientras que el 19% pertenece al pan dulce y la repostería, donde el pan de muerto ocupa un lugar especial”.

La industria panificadora mexicana combina tradición artesanal con tecnología moderna y está integrada por más de 54 mil panaderías, en su mayoría micro y pequeñas empresas familiares, que generan más de 530 mil empleos directos y miles de indirectos en todo el país.