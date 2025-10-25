Un viaje al Mictlán de los Bichos

La marca Raid inauguró “Invasores a Mictlán” en Casa Lucerna de la Ciudad de México. Desde el primer paso dentro de la casa, el aroma a cempasúchil y las luces tenues anunciaban que esta no sería una experiencia tradicional de Día de Muertos. Con “Invasores a Mictlán”, Raid propuso algo diferente: rendir homenaje a los insectos que ya no están.

Durante el evento de apertura, el distinguido historiador Enrique Ortiz tomó la palabra y ofreció una explicación sobre el origen de Día de Muertos y el significado de elementos como las ofrendas, las calaveras, las velas, las fotos e incluso los panteones. Su conocimiento sobre el tema reveló detalles y simbolismos poco conocidos de esta legendaria tradición. Y también recordó a los presentes que montar un altar con alimentos puede atraer insectos al hogar. Sabiendo esto, Raid recuerda a sus consumidores cómo disfrutar de esta celebración sin la presencia indeseada de bichos.

Los invitados pudieron explorar la casona, descubrir paredes vibrantes con color y transportarse en cada sala a un espacio temático distinto. Casa Lucerna estaba bañada en tonos naranja y cubierta de flores de cempasúchil, veladoras y papel picado. Además, frases como “La cucaracha ya no puede caminar” cobraron protagonismo en el evento, mezclando ingeniosamente humor y homenaje.

Entre las distintas salas, los visitantes encontraron un espacio nostálgico donde se exhibieron las animaciones clásicas de los bichos de Raid, recordando cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y enfatizando que los bichos pueden volver, pero Raid siempre está listo para ayudar a despedirlos.