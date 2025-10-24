Terralago, conjunto urbano con enfoque sostenible

Ubicado en Naucalpan, Estado de México,Terralago se convierte en el primer conjunto urbano residencial en México en obtener la certificación LEED Gold for Communities: Plan and Design v4.1, otorgada por el U.S. Green Building Council (USGBC). A nivel mundial, poco más de 180 comunidades cuentan con este reconocimiento, lo que coloca a Terralago en un grupo de élite internacional en materia de urbanismo sostenible.

Este logro marca un precedente al reflejar una planeación responsable, un compromiso ambiental sólido y una visión de comunidad resiliente, inclusiva y socialmente responsable. Con ello, se posiciona como un modelo de urbanización sostenible en México.

El proyecto redefine los esquemas tradicionales de desarrollo inmobiliario al integrar estrategias de eficiencia energética, gestión responsable del agua y los recursos naturales, y al promover una mejor calidad de vida para sus habitantes.

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold for Communities reconoce las prácticas sostenibles que Terralago ya implementa, entre ellas:

Gestión integral del agua. Operación con “descarga cero”, mediante tratamiento y reciclaje de aguas residuales.

Preservación ecológica. Conservación de más del 20% de las áreas verdes y creación de tres parques públicos, además del rescate y reubicación de flora y fauna local.

Uso responsable de energía. Reducción de emisiones de GEI y disminución de la contaminación lumínica mediante iluminación eficiente.

Planeación urbana integral. Desarrollo de usos mixtos con alta conectividad y vialidades con infraestructura subterránea.

Materiales sostenibles. Utilización de insumos reciclados y gestión eficiente de residuos sólidos y orgánicos.

Calidad de vida. Diseño de espacios públicos, áreas verdes y entornos seguros que fomentan la convivencia y el bienestar comunitario.

“Nuestro objetivo desde la planeación y diseño, fue crear un concepto de conjunto urbano sustentable y socialmente responsable con su entorno. Con la certificación LEED Gold for Communities v4.1, Terralago eleva los estándares de urbanización en México y consolida una visión de futuro donde modernidad y sostenibilidad se integran para beneficio de las personas y del entorno natural”, afirmó Roberto Cueto, director de Relaciones Institucionales del conjunto urbano.

Durante la ceremonia de develación de la placa LEED Gold for Communities v4.1, celebrada en el conjunto, los presentes reconocieron el liderazgo de Terralago en la promoción de ciudades más sostenibles.

El proyecto del conjunto residencial tiene una generación estimada de 20 mil empleos (6 mil 800 de ellos directos) durante todo el ciclo del proyecto. A la fecha, más de 400 trabajadores están activos en el desarrollo. En la ejecución se ha priorizado la contratación de mano de obra de la región, lo que permea el beneficio económico de esta importante inversión a miles de familias mexiquenses.