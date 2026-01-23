Sólido desempeño del gasto turístico transfronterizo

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de acuerdo con datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), la temporada decembrina 2025 cerró con resultados sólidos para México, reflejados en un crecimiento cercano al 15 por ciento interanual en las transacciones transfronterizas de Visa, impulsado tanto por el dinamismo del turismo internacional hacia el país como por el aumento de viajes de consumidores mexicanos al extranjero.

De acuerdo con el análisis, el total de transacciones transfronterizas vinculadas a México registró un crecimiento significativo en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, lo que evidencia un impulso sostenido en las compras decembrinas y un repunte claro en el gasto destinado a viajes, hospedaje y experiencias.

“Estos resultados confirman que México sigue siendo un destino altamente atractivo a nivel internacional, al tiempo que reflejan la confianza de los turistas y el fortalecimiento del consumo vinculado al sector turístico”, afirmó Rodríguez Zamora.

Por su parte, Francisco Valdivia, director general para Visa México, indicó que la temporada de fiestas de fin de año 2025 puso de manifiesto la fortaleza constante de México como destino para viajeros internacionales, así como el creciente interés de los consumidores mexicanos por experiencias en el extranjero.

Gasto transfronterizo hacia México

Los mayores volúmenes de gasto entrante lo concentraron viajeros de Estados Unidos, Canadá y Francia.

Las categorías de hoteles, gastos de viaje, alquiler de autos y aerolíneas registraron un aumento cercano al 10 por ciento respecto a diciembre de 2024.

El sector restaurantes creció 20 por ciento, mientras que la categoría de entretenimiento aumentó más del 25 por ciento, reflejando la preferencia por el gasto en experiencias durante la temporada de fiestas decembrinas.

Las transacciones en comercios minoristas locales realizadas por turistas internacionales crecieron más del 10 por ciento interanual.

Ciudad de México, Riviera Maya y Puerto Vallarta fueron los destinos más visitados por viajeros internacionales durante diciembre.

Gasto transfronterizo de México hacia el mundo

Las transacciones de viajeros mexicanos en el extranjero aumentaron más del 10 por ciento en diciembre de 2025 en comparación con el año anterior.

Estados Unidos, España y Canadá fueron los principales destinos internacionales para los tarjetahabientes mexicanos de Visa durante la temporada de fiestas.

Conveniencia en los pagos