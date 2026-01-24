La Cineteca Nacional celebra 52 años

La Cineteca Nacional, institución de la Secretaría de Cultura de México, celebró 52 años de existencia y de ser un segundo hogar para los cinéfilos mexicanos con la proyección especial de Memorias del subdesarrollo, película cubana de 1968 dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, en su sede de Chapultepec.

Pese a ser la más joven de las cinetecas, la de Chapultepec ya es un recinto imprescindible para amantes del séptimo arte, en especial para los de la zona poniente de la capital, quienes en seis meses se han dedicado a darle vida a sus pasillos, exposiciones y salas.

“A 52 años de su creación, la Cineteca Nacional reafirma su vocación como pilar en la preservación de la memoria audiovisual y de la formación de públicos. La Cineteca se consolida, no solo como uno de los acervos más importantes del patrimonio fílmico de la nación, sino como una red de 30 salas de exhibición en tres recintos de la Ciudad de México para ofrecer al público la posibilidad de acercarse a un cine diverso y plural a lo mejor del cine de México y el mundo”, expresó la directora general de la institución, Marina Stavenhagen.

Con la presencia en la sala de su predecesor, Alejandro Pelayo Rangel, Marina Stavenhagen celebró tanto a quienes pusieron las primeras piedras, como a quienes, a lo largo de medio siglo, lograron que la Cineteca Nacional se mantenga fuerte y en la preferencia del espectador: “Es una enorme alegría confirmar que en tiempos de streaming y tantos cambios en los patrones de consumo audiovisual, la gente disfruta todavía de ver cine en el cine”.