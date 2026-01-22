Corazón de Oro con Boston’s Pizza

Como cada año, Boston’s Pizza, la cadena de restaurantes de comida casual líder en Canadá, presenta Boston’s Cares, su campaña de responsabilidad social inspirada en la esencia solidaria de la marca y en su compromiso permanente con el bienestar de las comunidades donde tiene presencia. Bajo el lema Tienes un corazón de oro, la iniciativa busca generar impacto positivo y tangible apoyando a 13 fundaciones en 15 ciudades del país donde la marca tiene presencia.

La campaña se desarrollará en dos fases. En la primera, del 19 de enero al 15 de febrero, los clientes podrán participar mediante una donación de $25 pesos, a cambio de un certificado en forma de corazón que podrán firmar y pegar en “el muro de amor al prójimo” dentro de las sucursales. La segunda etapa se realizará del 12 al 14 de febrero, periodo en el que los clientes podrán adquirir pizzas en forma de corazón y el restaurante donará $25 pesos por cada unidad vendida.

Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a asociaciones altruistas locales, previamente seleccionadas, fortaleciendo la labor que realizan a favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para este 2026, Boston’s Pizza tiene como meta superar el millón 500 mil pesos recaudados el año pasado.

“En Boston’s Pizza, nuestra responsabilidad va más allá del restaurante: buscamos generar valor real en las comunidades donde operamos. Con Boston’s Cares y la campaña Tienes un corazón de oro, reafirmamos nuestro compromiso por impulsar la inclusión y apoyar a organizaciones que transforman vidas todos los días. Invitamos a nuestros clientes a sumarse y a ser parte de este esfuerzo colectivo que va mucho más allá de nuestras mesas”, comentó Lorena Díaz Guerrero, directora de Marketing de Boston’s Pizza.

En el caso de Ciudad de México, las sucursales Patio Santa Fe, Gran Terraza Coapa y Patio Universidad, destinarán los recursos recaudados a la Fundación John Langdon Down AC, organización civil sin fines de lucro dedicada a promover la aceptación, inclusión y desarrollo integral de las personas con síndrome de Down y sus familias.

“En la Fundación John Langdon Down, contar con aliados como Boston’s Pizza nos recuerda que cuando las empresas se suman con el corazón, el impacto se multiplica y las oportunidades se transforman en realidades”, mencionó Iris Ascención, de Procuración de Fondos y Vinculación de la fundación.

Con Boston’s Cares 2026, Boston’s Pizza reafirma su propósito de ser más que un restaurante: un punto de encuentro que une a familias y amigos con corazón de oro.