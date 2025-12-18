Iberostar, sostenibilidad en acción

En un mundo donde los desafíos ambientales y sociales se vuelven cada vez más urgentes, Iberostar Hotels & Resorts continúa innovando al respecto en el sector turístico. Esta multinacional española 100% familiar ha trascendido el concepto tradicional de hospitalidad para construir un modelo de negocio donde la excelencia, el impacto social y el respeto por el entorno natural conviven en equilibrio.

La base de esta transformación es Iberostar Wave of Change, el movimiento que guía su estrategia de sostenibilidad desde 2017. A través de éste, la compañía opera con siete áreas foco: Cuidando de nuestra gente, Destination Stewardship, Naturaleza, Blue Foods, Acción climática, Economía circular y Crecimiento responsable.

Economía circular: diseño inteligente para un turismo sin residuos, bajo estos preceptos:

En 2023, Iberostar presentó en la COP28 su hoja de ruta para integrar la economía circular en todas sus operaciones.

Desde 2020, la cadena hotelera eliminó los plásticos de un solo uso en todos sus hoteles tras rediseñar más de mil artículos.

Actualmente, más de 250 personas integran los equipos 3R dedicados a medir, clasificar y reducir los residuos, incluidos equipos operando en México.

Con inteligencia artificial, Iberostar mide, comprende y actúa sobre los patrones de consumo y afluencia, para tener una gestión más eficiente y sostenible de sus operaciones culinarias y uso energético.

Además, en el marco de su estrategia global de descarbonización, Iberostar logró en 2024 una reducción del 17% en sus emisiones de Alcance 1 y 2, así como del consumo energético respecto a 2023. Esta reducción ha sido posible gracias a diversas medidas de mitigación: El 100% de sus hoteles en España y Brasil utilizan energía proveniente de fuentes renovables, y nueve hoteles han sido totalmente electrificados, incluyendo establecimientos en México y Aruba.

En México, los esfuerzos climáticos también han rendido frutos específicos: La cadena tuvo una reducción del 17% en el consumo energético en 2024, respecto al año anterior; El hotel JOIA Paraíso by Iberostar fue completamente electrificado en 2024, destacando como referente en eficiencia energética y reducción de emisiones, y ha implementado proyectos de captura de carbono con comunidades locales como parte de su estrategia de acción climática alineada a la Agenda 2030. Estos proyectos se desarrollan en:

Dziuché, Quintana Roo. Manejo forestal mejorado, reforestación y captura de carbono en manglares, humedales y suelos.

Higuera Blanca, Nayarit. Ganadería regenerativa para mejorar áreas de pastoreo, reducir superficie utilizada, aumentar rentabilidad y cobertura vegetal, así como reducir emisiones.

Estas acciones no solo tienen impacto ambiental positivo, sino que también empoderan a las comunidades con herramientas, conocimientos y entrenamiento para generar ingresos sostenibles a largo plazo.

Y con relación a las Soluciones basadas en la naturaleza: restauración costera con base científica, se tienen los siguientes resultados:

Con un equipo interno de más de 30 científicos y especialistas ambientales, la compañía lidera iniciativas de restauración que regeneran ecosistemas clave como arrecifes, manglares y dunas.

En el Caribe, opera ocho viveros de coral submarinos; cuatro en República Dominicana, tres en México y uno en Jamaica para la restauración de arrecifes.

En paralelo, se llevan a cabo proyectos de restauración de manglares y dunas costeras en zonas clave para la biodiversidad, con 19 mil y 58 mil plantadas respectivamente. De estos números, 2 mil 219 metros cuadrados de dunas y el 100% de plantas han sido colocadas en México. En el país, colabora con la Tourism Action Coalition for a Sustainable Ocean, las Secretarías de Turismo y Medio Ambiente de Quintana Roo para lograr estas acciones.

Además, la compañía participa en la co-gestión del santuario marino Grange Pen en Jamaica y protege nidos de tortuga en México.

Y lo más importante: Iberostar involucra a sus más de 35 mil colaboradores, comunidades y huéspedes a través de limpiezas de playa, visitas a los Coral Labs y actividades educativas en Star Camp, espacio dirigido para niños, donde se promueven los valores de conservación de los océanos, sembrando conciencia ambiental desde la infancia.

Finalmente, Iberostar entiende que las personas están en el centro de toda experiencia de hospitalidad. En 2024, se impartieron más de 434 mil horas de formación. De estas, más de 99 mil se llevaron a cabo en México, fortaleciendo capacidades y fomentando trayectorias profesionales sólidas.

Mediante su programa de formación profesional dual (FP Dual) en España, México, Brasil y Jamaica, se promueve un modelo de formación integral que conecte educación y conocimiento práctico para que jóvenes estudiantes puedan incorporarse a la fuerza laboral del grupo hotelero, beneficiando a más de 370 alumnos desde 2023.

En México, este programa se lleva a cabo en alianza con Conalep, a través de la cual se ha capacitado a más de 120 estudiantes en hoteles Iberostar México, combinando el aula con la práctica, guiados por tutores del equipo del grupo.

El compromiso con el desarrollo profesional también se refleja en la promoción interna: en 2024, el 100% de las direcciones de hotel fueron cubiertas por talento interno. Y como prueba de su cultura organizacional, Iberostar fue reconocida por Forbes como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España.