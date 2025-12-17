Reebok, la icónica marca de cultura deportiva, y Pleasures, la firma de moda con sede en Los Ángeles, California, reconocida por sus diseños audaces y provocadores, anuncian su segunda colaboración: una colección de calzado inspirada en la progresión emocional del amor, el deseo y redención.

La nueva colección Reebok x Pleasures presenta dos atrevidas versiones de la silueta Hammer Street y una del modelo Premier Trinity, fusionando la funcionalidad deportiva con un estilo de vida contemporáneo.

Para su segunda colección, el dúo exploró una narrativa profundamente personal, transformando las siluetas en etapas simbólicas de una evolución emocional.

“Esta colección refleja la experiencia humana: la emoción del amor, las ilusiones del deseo y la redención del perdón”, comentó Alex James, cofundador de Pleasures.

La colección da vida a esta historia a través de un juego de materiales, contrastes tonales y texturas simbólicas. Cada modelo encarna la reinvención sin perder sus raíces, presentado en una caja amarilla de edición limitada con co-branding.