Los sabores navideños de La Poblanita

Si hay un lugar que reúne el espíritu navideño en cada uno de sus platillos, ese es La Poblanita (La “P” de Tacubaya), en la Ciudad de México. Como cada año consecutivo ofrece un menú especial para sus comensales, apegado a las recetas tradicionales de la cocina mexicana que desde 1947 la caracteriza por su gastronomía única y tradicional.

El Chef Adalberto Díaz, “El Guardián de las Tradiciones”, encargado de toda esta experiencia culinaria, presentó el menú de temporada para estas fiestas decembrinas, con una selección exquisita de propuestas dulces y saladas que promete deleitar y conquistar los paladares de todos sus comensales.

Así, La “P” de Tacubaya ofrece variada y deliciosa gastronomía de temporada: pavo, pierna y lomo como plato fuerte; ensalada de manzana o puré de papa como guarnición; ravioles de carne o espinaca, sopa navideña, de coditos y espagueti, al igual que entradas como consomé al oporto, crema de nuez, almendra o manzana para acompañar.

Además, ofrece salsas de mango, cereza, tamarindo, adobo o pasilla y kilo de relleno para que el comensal pueda complementar su cena en el hogar. No hay que olvidar los tradicionales romeritos con mole poblano y bacalao preparado con la receta de la casa, disponibles para consumo en restaurante o para llevar. Estas opciones de platillos y guarniciones se pueden adquirir en paquete o a granel.

La idea de La ”P” de Tacubaya es cocina por ti, por lo que pone a disposición sus cuatro sucursales en Ciudad de México: