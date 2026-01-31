Nueva era en el tratamiento del ataque cerebral en México

Más de 170 mil personas sufren un ataque cerebral en México cada año, por lo que especialistas en salud hacen un llamado urgente a la población para reconocer los síntomas y atenderse de inmediato, ya que esta condición es la segunda causa de muerte y la principal causa de discapacidad en adultos a nivel mundial.

En los últimos años, la medicina ha transformado la atención del ataque cerebral con soluciones tecnológicas que salvan vidas: desde fármacos hasta procedimientos mínimamente invasivos, como la trombectomía mecánica, la cual restablece el flujo cerebral con rapidez y precisión, reduciendo mortalidad y discapacidad y devolviendo autonomía a pacientes que antes quedaban severamente incapacitados.

Se estima que una de cada cuatro personas en el mundo sufrirá un ataque cerebral a lo largo de su vida, una cifra que refleja la magnitud del problema y la importancia de la detección oportuna.

En México, la incidencia alcanza 118 casos por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a más de 170 mil nuevos diagnósticos al año. De ellos, uno de cada cinco fallece en el primer mes y siete de cada diez presentan secuelas que pueden comprometer su independencia. El ataque cerebral ocurre más frecuentemente en personas con descontrol de enfermedades cardiovasculares (diabetes mellitus o hipertensión arterial, entre otras).

“La prevención es prioridad de todos; esto se hace con un seguimiento médico adecuado de las enfermedades cardiovasculares mencionadas y con una adecuada identificación de síntomas de alarma y con ello una respuesta de emergencia rápida”, explica el Dr. Mauricio Daniel Sánchez Calderón, neurocirujano, experto en enfermedades neurológicas complejas.

El especialista resalta la importancia de identificar señales como debilidad en un brazo o pierna, parálisis facial o dificultad para hablar, ya que pueden ser síntomas de un ataque cerebrovascular. Reconocerlos a tiempo permite actuar de forma eficaz y evitar secuelas graves.

Además de los medicamentos que disuelven coágulos en las primeras horas, hoy se cuenta con dispositivos que permiten eliminar el bloqueo directamente desde el cerebro mediante microcatéteres guiados con alta precisión; en México, estas tecnologías se están incorporando para ofrecer mejores opciones de tratamiento a los pacientes.

Uno de los avances más importantes es la trombectomía mecánica, una técnica que restaura el flujo sanguíneo sin necesidad de cirugía abierta y puede aplicarse hasta 24 horas después del inicio de los síntomas en pacientes seleccionados, y ha demostrado reducir de manera importante la discapacidad grave, aumentando las probabilidades de que los pacientes recuperen su independencia.

Esta funciona a través de un catéter introducido por la arteria femoral o radial, los médicos pueden llegar hasta la arteria obstruida en el cerebro y extraer el coágulo con un dispositivo especializado. “Uno de los grandes beneficios de la trombectomía es restaurar el flujo sanguíneo cerebral a su normalidad y con ello evitar el establecimiento o empeoramiento del infarto cerebral”, resaltó el especialista.

Médicos de distintas especialidades y hospitales en todo el país se suman al esfuerzo por educar, sensibilizar y promover la detección temprana, así como difundir los avances tecnológicos que están transformando el tratamiento del ataque cerebral. Porque en un ataque cerebrovascular, cada minuto cuenta.