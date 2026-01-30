Vestigios prehispánicos en Puebla

En la Sierra Nororiental de Puebla, en la localidad de San Juan Xiutetelco, la Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realiza, desde diciembre de 2025, un rescate arqueológico que permite recuperar materiales prehispánicos clave para comprender los orígenes del asentamiento.

El núcleo del poblado actual se asienta sobre lo que fue una importante ciudad prehispánica de aproximadamente 28 hectáreas. Las características arquitectónicas de los basamentos localizados apuntan a la existencia de un amplio espacio ceremonial que, además, fungió como un nodo estratégico para el intercambio de bienes suntuarios a larga distancia.

Las labores de salvamento arqueológico se originaron de las obras de repavimentación, instalación de captadores de agua pluvial, drenaje y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, que impulsa el Ayuntamiento de Xiutetelco.

El proyecto lo coordina el arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo, quien subraya la relevancia de la intervención integral, la cual da continuidad a exploraciones realizadas en la década de 1940 por el arqueólogo José García Payón, así como a diversas inspecciones en los años noventa.

El equipo de investigación —que integran los arqueólogos Edwin Pineda González, José Álvarez Ramírez, Gerardo Navarro Valencia y Ángel Aguilar Pacheco— ha recuperado diversos elementos que aportan información sobre el modo de vida de los antiguos habitantes de Xiutetelco y acerca del papel que el asentamiento desempeñó en las redes comerciales con ciudades como Teotihuacan o Tula. De acuerdo con Diez Barroso, los hallazgos evidencian un continuum cultural que abarca desde etapas previas al periodo Clásico (100 – 650 d.C.), hasta finales del Posclásico Temprano (900 – 1200 d.C.).

Entre los materiales recuperados destaca una olla globular, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, descubierta a principios de enero de 2026, que posiblemente data del Epiclásico (600-900 d.C.) y se asocia a la plataforma de un basamento, similar a otras registradas en la región, como las localizadas en el municipio de Teteles de Ávila Castillo. Vasijas como la descrita se suelen vincular con prácticas funerarias, en particular con entierros de infantes recién nacidos.

Diez Barroso explica que encontrar la olla asociada a los restos arquitectónicos de una gran plataforma ayudará a conocer el contexto y la función que tenía el recinto ceremonial de Xiutetelco. “La línea de investigación que estamos siguiendo a partir del hallazgo es el culto a los ancestros en alguno de los basamentos”.

Debido a su fragilidad, la pieza se extrajo en bloque para su posterior excavación y traslado al Museo Comunitario de Xiutetelco, sitio en el que será resguardada y analizada para determinar su contenido y función original. Cabe destacar que dicho repositorio, a cargo de una asociación civil coadyuvante con el INAH, resguarda una importante colección de piezas prehispánicas de forma segura y digna, desde hace 20 años.

La práctica de enterramientos de recién nacidos al interior de vasijas cerámicas fue común en diversas regiones mesoamericanas, incluida el área maya, la Costa del Golfo e, incluso, Teotihuacan, que, en los que barrios como el de Teopancazco, prueban albergar materiales procedentes de la Costa del Golfo, según investigaciones de la arqueóloga Linda Manzanilla Naim.