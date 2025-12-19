Bienestar y calidez humana

Ballesol, empresa española líder en la gestión de residencias para adultos mayores, celebra el primer aniversario de la apertura en Lomas Verdes (Naucalpan, Estado de México), como la segunda residencia para adultos mayores en México, operada en alianza con Grupo Presidente.

Hace un año Ballesol Lomas Verdes se inauguró con la misión de ofrecer un hogar donde el cuidado, la confianza y la calidez humana formen parte de cada día. Este año se celebraron los primeros 12 meses de historias compartidas, bienestar y compromiso con quienes hacen posible que se siga escribiendo la historia de este noble proyecto.

Durante este primer año, esta sede se ha consolidado como un espacio seguro y dedicado al acompañamiento integral del adulto mayor, combinando atención profesional, instalaciones modernas y un enfoque profundamente humano. Gracias a la entrega del equipo de trabajo, se ha logrado crear un entorno donde cada residente es atendido con dignidad, respeto y cercanía.

Este primer aniversario representa más que una fecha: es un recordatorio del impacto positivo que puede generarse cuando familias, profesionales y residentes comparten un mismo propósito. Con esta celebración, Ballesol Lomas Verdes reafirma su compromiso de seguir construyendo un hogar donde el bienestar, la atención gerontológica especializada y la calidez humana sean pilares permanentes.

Esta sede en el Estado de México se erige como una obra maestra de cuidados geriátricos. El complejo cuenta con una superficie total de 9 mil 531 metros cuadrados construidos en un terreno de 3 mil 133 metros cuadrados y ofrecerá hogar para 139 residentes, en 123 habitaciones con superficies que varían entre 25 y 47 metros cuadrados que han sido diseñadas pensando en su comodidad y privacidad. El 10% de las habitaciones de la residencia son dobles, mientras que el resto son individuales, cada una con baño privado y adaptado para facilitar su utilización.

Ballesol Lomas Verdes opera bajo un modelo interdisciplinar que conjuga servicios de cuidado, animación sociocultural, actividades lúdicas y de integración, además de atención médica y enfermería las 24 horas. Es importante destacar que todos los procesos de la residencia están basados en las normas ISO 9001/2015 y son auditados y certificados por Bureau Veritas, lo que garantiza una atención de calidad y estándares excepcionales en el cuidado de los residentes.

Cada habitación cuenta con camas geriátricas eléctricas, aire acondicionado y calefacción, además de un sistema de emergencia con software de gestión asociado, asegurando la máxima seguridad y comodidad para los residentes. El edificio también está equipado con todos los sistemas de seguridad necesarios y está completamente adaptado a las necesidades específicas de los residentes. Además, cuenta con numerosas áreas comunes independientes, estacionamiento privado, salón para eventos, sala de cine, huerto adaptado y varios espacios al aire libre. Por otro lado, todos los residentes cuentan con un plan integral de actividades enfocado en preservar las capacidades tanto físicas como cognitivas de los residentes.