El espíritu navideño de Hard Rock

Los cuentos de Navidad sí existen y Hard Rock sabe ponerle soundtrack. El equipo de Hard Rock Hotel Los Cabos y Hotel Cancún preparó una de las agendas decembrinas más festivas del Caribe y el Pacífico, creada para viajeros que quieren celebrar la temporada entre experiencias instagrameables, platillos deliciosos y espectáculos musicales con el ADN del lugar.

Del 22 de diciembre al 1 de enero, el Hotel Cancún se enciende en modo fiesta con una agenda diseñada para quienes saben que diciembre se disfruta mejor entre tradición, buenas vibras y la música perfecta. Durante el día, las albercas y áreas exteriores se transforman en escenarios llenos de energía: foam parties que parecen nube de fiesta, competencias acuáticas y clases de zumba y aquafitness para sentir que el gimnasio está all inclusive. Las familias tienen su propia programación con búsquedas del tesoro, pintacaritas y juegos al estilo Roxity Kids Club que garantizan historias dignas de sobremesa.

El 23 de diciembre es un festín para los curiosos gastronómicos: clases de ceviche y micheladas se imparten en el gran escenario culinario de la Terraza Garden. Esa misma noche, el Teatro del hotel se ilumina con un tributo a Queen, seguido de sesiones musicales en elSmash Bar.

El 24 y 25 de diciembre, el hotel recibe oficialmente a la Navidad. Los niños se sumergen en talleres y concursos de casitas de jengibre y galletas navideñas mientras cuentan los minutos para ver a Santa. En tanto, los adultos disfrutan de una cena navideña mexicana con mariachi en vivo, seguida de una posada con piñatas que desatan el espíritu más mexicano de la temporada.

Pero en Los Cabos, la temporada arrancó con el encendido del árbol navideño al ritmo de Hard Rock Holidays, una playlist curada por expertos para poner el mood festivo desde el primer acorde. La celebración continúa en Nochebuena, que se vive en la terraza Musecon una cena-show que combina música en vivo, baile y actividades para toda la familia: desde la mini disco del Roxity Kids Clubhasta la tradicional piñata mexicana repleta de dulces.

El 25 de diciembre llega el momento estelar: un Santa Claus que no necesita trineo aparece en el Motor Lobby con toda la actitud de una superestrella. Selfies, risas, nostalgia y buena música acompañan este encuentro capaz de enternecer incluso al Grinch más resistente.

El 31 de diciembre el cierre es con broche de oro con la cena-show The Last Flame, experiencia que combina cocina, espectáculo y un recuento del año sin dramas para arrancar mejor con risas.

Con esta mezcla explosiva de música, gastronomía y actitud, Hard Rock Hotel Los Cabos y Hard Rock Hotel Cancún reafirman que diciembre no solo se celebra: se vive, se baila y se convierte en una colección de historias para recordar y presumir.