McDonald’s llega a La Piedad, Michoacán

McDonald’s México anuncia la apertura oficial del primer restaurante en La Piedad, Michoacán, espacio que comenzó operaciones recientemente y que hoy se presenta como un nuevo punto de encuentro para las familias de la región. Esta apertura generó 50 empleos formales, al brindar oportunidades a jóvenes que inician su camino laboral, y reforzando la presencia de la marca en el estado.

Como parte de su compromiso con el país, esta franquicia impulsa activamente la economía local a través de una sólida red de proveeduría nacional: el 70% de los insumos utilizados en sus restaurantes proviene de proveedores que producen en México.

En Michoacán este vínculo cobra especial relevancia, ya que una parte fundamental de la carne que se utiliza en las hamburguesas de McDonald’s se produce en el estado, lo que fortalece directamente a la cadena agroindustrial regional y garantiza productos de alta calidad. “Estamos orgullosos de que uno de los ingredientes más emblemáticos de McDonald’s nazca en Michoacán. Abrir en La Piedad nos permite seguir estrechando la relación con nuestros proveedores y con la comunidad local”, afirmó Francisco Boloña Holm, director general de Arcos Dorados México.

Enfocados en el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad, el restaurante de La Piedad se alinea con la plataforma “Receta del Futuro”, la estrategia de sostenibilidad de la compañía en América Latina. Esta moderna sucursal integra soluciones ambientales de vanguardia para reducir el impacto ecológico y optimizar recursos, tales como aires acondicionados de alta eficiencia, filtros UV en vidrios, calentador solar de agua, iluminación LED en todas sus áreas, tanque de recuperación de agua pluvial, grifos de reducción de caudal, contenedores para separación de residuos e instalación de separación de aceite. Estos esfuerzos demuestran el compromiso de la empresa con operar bajo estándares responsables, contribuyendo a un futuro más verde y saludable para todos.